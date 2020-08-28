Контактов между Зеленским и Лукашенко нет и они не планируются, – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал о реакции Украины на события в Беларуси. ghall.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не связывался с Александром Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси на протяжении пяти сроков подряд, после состоявшихся в республике выборов и не планирует это делать.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам главы государств последний раз общались до выборов в Беларуси.

"После выборов контактов между ними не было. Президент Украины прокомментировал недавно ситуацию и высказался за необходимость проведения повторных выборов. После этого МИД Беларуси ответило, а мы соответственно ударили в ответ… Контактов между президентами нет и они не планируются", - сказал Кулеба.

Он также рассказал о том, как Киев официально отреагировал на события, происходящие в Беларуси, упрекнув журналистов в том, что они не достаточно осветили эту реакцию.

"Как только белорусская власть применила насилие к мирным протестующим, я лично инициировал трехстороннее заявление министров иностранных дел “Люблинского треугольника”, – Польши, Литвы, Украины – в котором мы осудили это насилие и очень четко высказались о необходимости национального диалога", – сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Также он добавил, что за этим последовало более развернутое заявление МИД Украины, разделяющее позицию Европейского союза.

"Мы присоединились к заявлению ЕС, как только оно стало открытым к присоединению. И это проблема журналистов, что они об этом не знали", – сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что Украина сделала то, что не сделала ни одна страна – вызвала своего посла в Беларуси на консультации. По словам Кулебы, это был "жесткий" дипломатический шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины впервые вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, должен иметь смелость назначить новые выборы в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты против действующей власти. Зеленский отметил, что подобные методы недопустимы в отношении собственного народа.

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