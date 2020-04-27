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27 апреля • обновлено в 12:02
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Консультативному совету с ОРДЛО придумали альтернативу: в чем план

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В Общественном совете Министерства иностранных дел Украины предложили альтернативу Консультативному совету c ОРДЛО без представителей террористических "Л/ДНР".

Детали плана рассказал в эфире Громадського радіо заместитель председателя совета, военный эксперт Михаил Самусь.

"Альтернативный Консультативный совет имеет целью продолжить дискуссию вокруг вопроса. Нельзя снимать с обсуждения вопрос продления Минских переговоров. Мы написали заявление, чтобы попытаться расставить красные линии и предложить альтернативный вариант. Консультативный совет будут создавать из представителей Украины, представителей оккупированных территорий (отобранных у Украины, в том числе из числа временно перемещенных лиц)", – поделился Самусь.

Консультативному совету с ОРДЛО придумали альтернативу

Консультативному совету с ОРДЛО придумали альтернативу

По его словам, по условиям Минских договоренностей Украина двигается к Приднестровского сценария и мы уже ведем прямые переговоры с марионетками.

Самусь озвучил 3 варианта действий:

  • Действовать по Минским договоренностям. Тогда Россия избежит ответственности за то, что натворила на Донбассе.

  • Выйти из Минских договоренностей.

  • Продолжать процесс, вести и пытаться изменить Минские договоренности.

Также он добавил, что главной проблемой Минских договоренностей является то, что Россия не называется вообще.

"Мы предлагаем взять инициативу в свои руки. Этот совет, который был создан в марте, был написан в Москве. Мы предлагаем взять инициативную на себя", – подытожил Самусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что в формате Консультативного совета с ОРДЛО, вызвавшего скандал среди политикума, переговоры с террористами вестись не будут.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Мы предлагаем взять инициативу в свои руки..." // Какой орган и куда его взять может каждый придумать на свое усмотрение, но то, что Украина ничего не может, тому как полностью под управлением запада - это понятно всем. Сильной Украине надо стать, а для этого побороть коррупцию, но как ее побороть, если запад Украину и коррумпирует.
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