Консультативному совету с ОРДЛО придумали альтернативу: в чем план

В Общественном совете Министерства иностранных дел Украины предложили альтернативу Консультативному совету c ОРДЛО без представителей террористических "Л/ДНР".

Детали плана рассказал в эфире Громадського радіо заместитель председателя совета, военный эксперт Михаил Самусь.

"Альтернативный Консультативный совет имеет целью продолжить дискуссию вокруг вопроса. Нельзя снимать с обсуждения вопрос продления Минских переговоров. Мы написали заявление, чтобы попытаться расставить красные линии и предложить альтернативный вариант. Консультативный совет будут создавать из представителей Украины, представителей оккупированных территорий (отобранных у Украины, в том числе из числа временно перемещенных лиц)", – поделился Самусь.

Консультативному совету с ОРДЛО придумали альтернативу

По его словам, по условиям Минских договоренностей Украина двигается к Приднестровского сценария и мы уже ведем прямые переговоры с марионетками.

Самусь озвучил 3 варианта действий:

Действовать по Минским договоренностям. Тогда Россия избежит ответственности за то, что натворила на Донбассе.

Выйти из Минских договоренностей.

Продолжать процесс, вести и пытаться изменить Минские договоренности.

Также он добавил, что главной проблемой Минских договоренностей является то, что Россия не называется вообще.

"Мы предлагаем взять инициативу в свои руки. Этот совет, который был создан в марте, был написан в Москве. Мы предлагаем взять инициативную на себя", – подытожил Самусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что в формате Консультативного совета с ОРДЛО, вызвавшего скандал среди политикума, переговоры с террористами вестись не будут.

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