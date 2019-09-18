Конституционный суд уволил трех судей

В субботу, 18 сентября, три судьи Конституционного суда Украины были освобождены от должностей.

Как сообщает пресс-служба КСУ, своих должностей лишились Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала, занимавшая также пост председателя Суда.

Всех троих судей уволили в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании поданных ими заявлений об отставке.

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Отмечается, что в соответствии с законом "О Конституционном суде Украины", судья КСУ назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно. Вместе с тем Гультай, Запорожец и Шаптала были назначены судьями Конституционного суда X съездом судей Украины 16 сентября 2010г, а присягу приняли 21 сентября того же года.

КСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Конституционный суд Украины получил нового главу – им стал Александр Тупицкий. Его заместителем выбран Сергей Головатый.

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