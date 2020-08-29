Конституционный суд не имел права рассматривать указ о назначении Сытника, – Лещенко

Конституционный суд Украины не имел права рассматривать указ президента о назначении Артема Сытника главой НАБУ.

Как заявил в Telegram бывший народный депутат, член наблюдательного совета ПАО "Укрзалізниця" Сергей Лещенко, это был акт индивидуального действия, применялся одноразово и после реализации (назначения Сытника) исчерпал свое действие.

"Эта позиция зафиксирована в решении Конституционного суда за 2008 год. В связи с этим решение по Сытнику является единственным в своем роде в истории Украины, противоречащим предыдущим решениям КС, что указывает на его заказной характер", – отметил он.

Он привел отрывок из решения КС, в котором говорится, что в связи с исчерпанием своего действия указанный указ не может быть объектом конституционного контроля. Итак, вопрос о его конституционности не относится к полномочиям Конституционного суда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным. Соответствующее решение было принято 28 августа.