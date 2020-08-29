Конституционный суд не имел права рассматривать указ о назначении Сытника, – Лещенко

Мирослав Семенюк Политика 15:02, 29.08.2020 Обновлено: 15:20, 29.08.2020

Конституционный суд Украины не имел права рассматривать указ президента о назначении Артема Сытника главой НАБУ.

Как заявил в Telegram бывший народный депутат, член наблюдательного совета ПАО "Укрзалізниця" Сергей Лещенко, это был акт индивидуального действия, применялся одноразово и после реализации (назначения Сытника) исчерпал свое действие.

"Эта позиция зафиксирована в решении Конституционного суда за 2008 год. В связи с этим решение по Сытнику является единственным в своем роде в истории Украины, противоречащим предыдущим решениям КС, что указывает на его заказной характер", – отметил он.

Он привел отрывок из решения КС, в котором говорится, что в связи с исчерпанием своего действия указанный указ не может быть объектом конституционного контроля. Итак, вопрос о его конституционности не относится к полномочиям Конституционного суда.

Telegram "ЛЕЩЕНКО ТУТ"
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным. Соответствующее решение было принято 28 августа.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Сестры из Ривненской области спели украинскую песню в TikTok и стали популярными

Украине нужно держаться заодно с Европой и США, Путин этого боится, – Климкин

Осужденный в Италии Маркив – Авакову: судят не меня, а Украину

Об Иловайске. И о нас

СБУ показала трогательные фильмы о лучших снайперах "Альфы", погибших на Донбассе