Конституционный суд должен защитить Основной закон, – Новинский

Конституционный суд должен обеспечить верховенство основного закона относительно языкового вопроса.

Об этом во время открытого пленарного заседания Большой Палаты Конституционного Суда Украины, посвященного рассмотрению конституционного представления 51 народного депутата Украины о соответствии Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадим Новинский, выступивший инициатором этого конституционного представления вместе с народным депутатом ВР восьмого созыва Александром Долженковым.

"Украина – исторически многонациональное, поликонфессиональное и многоязычное государство. На ее территории приживает более ста тридцати национальностей, говорящих на более чем восьмидесяти языках. Мультикультурность и многоязычие являются неотъемлемыми признаками народа Украины и составляют его идентичность. Поэтому и государственная языковая политика призвана быть отражением этой реальности. Как показывает опыт Канады, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, в демократическом правовом многонациональной и многоязычном государстве культурный плюрализм и многоязычие – это основы их идентичности и мощи. Идея единства в разнообразии позволила выжить и окрепнуть небольшой по размерам Швейцарии", – сказал он.

По убеждению Новинского, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", не создает возможности одновременного функционирования государственного и всестороннего развития и существования языков национальных меньшинств, наоборот, дискриминирует граждан по языковому признаку.

"Предписания закона создают неравные условия для разных языков, и, в частности, русского, чем сталкиваются украино- и русскоязычные граждане Украины. Это недопустимо. Подчеркну: вместо того, чтобы урегулировать общественные отношения в области языковой политики, закон стал причиной социальных конфликтов", – заявил Новинский.

Он напомнил, что абсолютное большинство граждан Украины поддерживает статус украинского как государственного языка. Этот общественный консенсус нашел отражение в статье 10 Конституции Украины. Эта же статья определяет русский язык как язык национального меньшинства. Но родным русский считает не менее 30% граждан.

"И только половина из них – этнические русские, остальные – представители других национальностей, большинство из которых этнические украинцы. Право говорить на родном языке даруется нам Богом от рождения, а не предоставляется государством. Действительно, юридического понятия "русскоязычные украинцы" нет, а граждане есть, и их права должны быть защищены, и мы просим Конституционный Суд установить истину и защитить Конституцию", – сказал он.