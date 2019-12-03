Сможет ли Зеленский закончить войну: международник спрогнозировал результаты встречи с Путиным

На саммите в "нормандском формате" президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему разведения войск и обмена пленными, энергетические и экономические вопросы, но по Донбассу и Крыму прорыва не будет, уверен эксперт-международник Андрей Бузаров.

В комментарии OBOZREVATEL он отметил, что на двусторонней встречи будет подниматься весь спектр российско-украинских отношений.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Что касается Донбасса, здесь конечно будут пробовать договариваться о необходимости продолжения разведения войск и обмена пленными. Если говорить об экономических отношениях, то я не исключаю, что в рамках двусторонней встречи, будет подниматься весь спектр российско-украинских отношений. Конечно, поднимут тему газового контракта, и я склоняюсь к тому, что будет на год пролонгирован существующий договор. Вопросы по энергетической сфере также обсудят, и это не только газ, а и импорт электроэнергии", – сказал он.

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"Возможно будут достигнуты какие-то соглашения, связанные с частичным улучшением гуманитарных отношений между странами, в том числе и экономических", – добавил Бузаров.

Международник сомневается, что на встрече "нормандской четверки" будут подниматься вопросы особого статуса, амнистии, местных выборов и других.

"Другие же темы, такие, как вывод российских войск с Донбасса, аннексия Крыма и другое, здесь явно никакого консенсуса не будет. Прорыва по Донбассу и Крыма я бы не ожидал. Но сам факт встречи и попытки стабилизации отношений – это плюс", – говорит он, предполагая, что в течении года вероятно будет новая встреча, которая может произойти как в рамках "нормандского формата", или же двусторонней встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

Президент Украины сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на что-то другое.

Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце. Он начнется в первые часы после полудня и завершится вечером.

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