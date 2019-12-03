Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:20
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Сможет ли Зеленский закончить войну: международник спрогнозировал результаты встречи с Путиным

3.7т
Читать материал на украинском

На саммите в "нормандском формате" президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему разведения войск и обмена пленными, энергетические и экономические вопросы, но по Донбассу и Крыму прорыва не будет, уверен эксперт-международник Андрей Бузаров.

В комментарии OBOZREVATEL он отметил, что на двусторонней встречи будет подниматься весь спектр российско-украинских отношений.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Что касается Донбасса, здесь конечно будут пробовать договариваться о необходимости продолжения разведения войск и обмена пленными. Если говорить об экономических отношениях, то я не исключаю, что в рамках двусторонней встречи, будет подниматься весь спектр российско-украинских отношений. Конечно, поднимут тему газового контракта, и я склоняюсь к тому, что будет на год пролонгирован существующий договор. Вопросы по энергетической сфере также обсудят, и это не только газ, а и импорт электроэнергии", – сказал он.

Новости
Зеленский срочно собрал СНБО перед встречей с Путиным

"Возможно будут достигнуты какие-то соглашения, связанные с частичным улучшением гуманитарных отношений между странами, в том числе и экономических", – добавил Бузаров.

Международник сомневается, что на встрече "нормандской четверки" будут подниматься вопросы особого статуса, амнистии, местных выборов и других.

"Другие же темы, такие, как вывод российских войск с Донбасса, аннексия Крыма и другое, здесь явно никакого консенсуса не будет. Прорыва по Донбассу и Крыма я бы не ожидал. Но сам факт встречи и попытки стабилизации отношений – это плюс", – говорит он, предполагая, что в течении года вероятно будет новая встреча, которая может произойти как в рамках "нормандского формата", или же двусторонней встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Андрей Бузаров
Место
Украина
Теги
Крым Донбасс нормандский формат
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
8
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы разве не понимаете, что России легче уничтожить украинскую государственность, чем отдать русский Крым?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тема Крыма закрыта навсегда. Точка.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги