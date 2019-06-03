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"Конкретные предложения": Зеленский объяснил, как закончит войну на Донбассе

1.7тЧитать материал на украинском

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом во время брифинга в Киеве, 3 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Хочу, чтобы все они были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", – сообщил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что следующее заседание ТКГ пройдет в среду, 5 июня.

Отметим, что во время брифинга глава государства сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Гарант добавил, что встречался с партнерами из США, Франции, Германии, с другими партнерами по ЕС. "Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция – это восстановление наших переговоров в "нормандском формате". Это и разблокировка минского процесса", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил о выходе из контактной группы по вопросам Донбасса.

Позже в Кремле выразили сожаление после решения Медведчука выйти из Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

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Тема
Минские договоренности
Персоны
Владимир ЗеленскийЛеонид КучмаВиктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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