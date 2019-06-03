"Конкретные предложения": Зеленский объяснил, как закончит войну на Донбассе

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом во время брифинга в Киеве, 3 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Хочу, чтобы все они были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", – сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что следующее заседание ТКГ пройдет в среду, 5 июня.

Отметим, что во время брифинга глава государства сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Гарант добавил, что встречался с партнерами из США, Франции, Германии, с другими партнерами по ЕС. "Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция – это восстановление наших переговоров в "нормандском формате". Это и разблокировка минского процесса", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил о выходе из контактной группы по вопросам Донбасса.

Позже в Кремле выразили сожаление после решения Медведчука выйти из Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

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