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Поставки оружия Украине: в США рассказали об увеличении помощи

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В США одобрили предоставление финансовой поддержки для помощи ВСУ в размере 250 миллионов долларов, а также подписали закон, позволяющий Украине приобрести новое американское оборудование.

Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, передает ТСН. Он отметил, что такое решение одобрил американский Конгресс.

Правительство США, по его словам, "установило нормальные оборонительные отношения с Украиной", как и со многими странами во всем мире.

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Курт Волкер

Курт Волкер

ukrinform.ru

"Украина имеет стратегию национальной безопасности, ее оборонительные возможности очень хороши. Но есть и определенные пробелы, потребность в партнерстве", — сказал Волкер.

Он добавил, что США также открыли для страны возможность участвовать в военных закупках.

"Мы постоянно обсуждаем с нашими украинскими партнерами их потребности, какие конкретно системы необходимо обеспечить или приобрести. Впрочем, я не могу сказать, что какие-то конкретные системы является предметом переговоров, это то, к чему мы придем со временем", — подытожил он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Корреспондент.net

Напомним, Волкер анонсировал масштабную военную помощь Украине в средине декабря. Он также пояснил, как повлияет военное положение в некоторых районах страны на этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак рассказал, что Украина в ближайшее время подпишет со странами-членами НАТО контракты на поставки оружия, техники и оборудования.

13 декабря президент Петр Порошенко встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который пообещал в ближайшее время передать современное GPS-оборудование для отслеживания ситуации в Черном море. В этот же день появилась информация, что проект по поставкам уже завершен.

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Военная помощь Украине
Персона
Курт Волкер
Место
США
Теги
Украинавоенная техникаКонгресс США
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Комментарии
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Галицький Данило
Галицький Данило
Теперь не плохо бы США договорится с Фофкой Хуйло Хуйловычем договорится о поставках на такую же сумму партию фанфуриков стекломоя для уравновешивания сил так сказать, а то жалуется Фофка, что американцы все такие русофобы-ы-ы, правда на пользу присылают, но стекломой может оказаться той скрепой, что объеденит два таких дружественных народа и заживут как прежде с ляшками Буша, во китайцы теперь совсем не русофобят, кормят, поют, лес рубят, воду из Байкала обещают чистить в Харбине, тоже скрепы помогают, только жидо-биндеровцы как бы адиннарот, а делают ВАМКРЫШ, НОВООТСОСИЮ-русоёбы одним словом.
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3
rercjd Micha
rercjd Micha
"...а также подписали закон, позволяющий Украине приобрести новое американское оборудование" Лопаты, что ли?
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1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я не понял, сша дают украине кредиты на покупку американского оружия?
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Захаров Дмитрий, заставляют купить втридорога всякий неликвид. Отказаться нельзя, так как это потужная перемога
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минин евген
минин евген
Захаров Дмитрий, какое именно слово не понял? диким собакам из росиси должно быть обидно, последний раз что-то хорошее им давали в 91 и то, американцы. с тех пор давали только пососать.
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