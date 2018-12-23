Поставки оружия Украине: в США рассказали об увеличении помощи

В США одобрили предоставление финансовой поддержки для помощи ВСУ в размере 250 миллионов долларов, а также подписали закон, позволяющий Украине приобрести новое американское оборудование.

Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, передает ТСН. Он отметил, что такое решение одобрил американский Конгресс.

Правительство США, по его словам, "установило нормальные оборонительные отношения с Украиной", как и со многими странами во всем мире.

Курт Волкер ukrinform.ru

"Украина имеет стратегию национальной безопасности, ее оборонительные возможности очень хороши. Но есть и определенные пробелы, потребность в партнерстве", — сказал Волкер.

Он добавил, что США также открыли для страны возможность участвовать в военных закупках.

"Мы постоянно обсуждаем с нашими украинскими партнерами их потребности, какие конкретно системы необходимо обеспечить или приобрести. Впрочем, я не могу сказать, что какие-то конкретные системы является предметом переговоров, это то, к чему мы придем со временем", — подытожил он.

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Напомним, Волкер анонсировал масштабную военную помощь Украине в средине декабря. Он также пояснил, как повлияет военное положение в некоторых районах страны на этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак рассказал, что Украина в ближайшее время подпишет со странами-членами НАТО контракты на поставки оружия, техники и оборудования.

13 декабря президент Петр Порошенко встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который пообещал в ближайшее время передать современное GPS-оборудование для отслеживания ситуации в Черном море. В этот же день появилась информация, что проект по поставкам уже завершен.