Конфуз с "клиникой Зеленского": у Порошенко припомнили скандальную историю с Луценко

Медицинский центр Eurolab, в котором сдал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, в 2011 году оказался в центре скандала вокруг нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом в Facebook напомнила народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Ольга Червакова, заявив, что считает клинику заангажированной. Ранее у Порошенко обвинили Eurolab в том, что ее владельцем является эксперт-сторонник Зеленского.

"Клиника друга Зеленского, в которой он сегодня сдавал "беспристрастный" допинг-тест, в 2011 году скрыла информацию о том, что у Юрия Луценко, который тогда находился в тюрьме, было найдено вирусный гепатит", — написала она.

Червакова напомнила, что весной 2012 года Ирина Луценко, которая сейчас является представителем Порошенко в Верховной Раде, заявила, что при анализе крови у ее мужа обнаружили вирусный гепатит "TTV", и эта информация была скрыта Государственной пенитенциарной службой.

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"Надеясь на независимую медэкспертизу, семья Луценко обратилась в лабораторию столичной клиники Eurolab. Там наклеили отмазок, мол, "результат не содержит информации о том, что это была кровь именно Луценко". По словам Ирины Луценко, руководитель клиники признался, что к нему "приходили представители прокуратуры" и "запретили давать именные анализы", — написала нардеп от БПП.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Петр Порошенко также прошел обследование, однако он сделал это в медицинской части НСК "Олимпийский", где оперативно придумали, как нажиться на визите президента.

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