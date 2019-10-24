Битва за деньги, власть и Зе: что происходит в "Слуге народа" и есть ли угроза развала

В “Слуге народа” — масштабный конфликт. С десяток нардепов обвиняют в продаже голосов за “правильное” голосование. Цена вопроса — 30 тысяч долларов.

Противоречия внутри фракции набирают обороты и по другим вопросам — скандальной переписке-“решалову” нардепа Вячеслава Медяника, выступление на пропагандистском российском "Первом канале" Евгения Шевченко, а также шоу вокруг детектора лжи главы фракции Давида Арахамии и нардепа-блогера Александра Дубинского.

Но суть противоречий внутри команды Зе лежит более глубже и угрожает полностью поломать сформировавшийся порядок. Детальнее — в материале OBOZREVATEL.

Этот текст о:

проблемах внутри монобольшинства;

группах влияния в парламент. Кто они и как воюют друг с другом;

назревающим противостоянии между Зеленским и Коломойским.

“Слуги” — не народа?

Спустя полтора месяца работы парламента 9-го созыва в монобольшинстве произошел первый коррупционный скандал. Если не вдаваться в детали, то его основная суть выглядит так:

В Украине действует на уровне закона “схема Яценко” (скандальный нардеп-кнопкодав Антон Яценко). Она касается оплаты услуги о внесении стоимости имущества в единый реестр. Так, с каждого оценщика имущества компании-монополисты Яценко получают от 900 до 1800 гривен. Ежедневная прибыль с этой махинации — примерно 1 миллион гривен;

В Раде “Слуга народа” (СН) решила схему уничтожить. Был подан законопроект 2047. На профильном заседании комитета его неожиданно провалили. Причем большинство голосов против (11) дали нардепы от монобольшинства;

Затем в СМИ всплыла информация, что этих людей в Офисе президента хотят проверить на полиграфе. Мол, есть подозрения, что сделали они это за деньги;

Информацию про эту идею публично продвинул глава фракции СН Давид Арахамия, де-факто обвинив в организации схемы нардепа-коллегу Александра Дубинского. Тот же все отрицает и говорит, что в предложенном законопроекте были неточности и его решили обновить ;

Уголовное дело по этому факту уже возбудила Специальная антикоррупционная прокуратура. Официальное заявление сделал и президент Владимир Зеленский;

По данным OBOZREVATEL, деньги (а это, предположительно 30 тысяч долларов на человека) мог передать нардеп, приближенный к олигарху Игорю Коломойскому – Игорь Палица.

На фоне этой реально страшной для монобольшинства ситуации возникло параллельное шоу — прохождение полиграфа. На “дуэль правды” Арахамия вызвал Дубинского. Стихийно была снята квартира в центре Киева, приглашены журналисты топ-СМИ.

Кто не голосовал за разрушение схемы

Поздно вечером в среду, 23 октября, Александр Дубинский публично прошел детектор лжи, который показал, что тот говорит правду (то есть денег никаких не брал). К слову, у многих специалистов возникли претензии к организации работы полиграфа, мол, данные не могут быть правдивыми.

Давид Арахамия же под предлогом того, что ему нужны другие вопросы, перенес свою процедуру на 16:00 четверга, 24 октября. Также он анонсировал публичное выступление одного из свидетелей из числа нардепов, который якобы знает о том, как давали деньги на голосование.

Дубинский проходит полиграф

Все это шоу вокруг детектора лжи — явная попытка как ОП, так и СН сдвинуть акценты с серьезного коррупционного скандала в сторону личного, мужского противостояния двух медийных личностей.

Зеленский атакует Коломойского?

Как говорят источники внутри фракции “Слуги народа”, ситуация оставляет желать лучшего. Среди депутатов зреет негодование и непонимание по ряду ключевых вопросов. К примеру нардеп, приближенная к группе Коломойского, Ольга Василевская-Смаглюк прямо заявила, что руководство фракции не справляется с обязанностями, а политсила разваливается.

"Что это за руководство фракции, которое не может твердо стоять на какой-то позиции? То есть, они видят, что фракция разваливается, комитет разваливается. Я думаю так, по крайней мере, я вижу еще один или два таких скандалы, а они будут, эти скандалы", – прокомментировал невнятную позицию фракции по полиграфу нардеп.

Самый сложный вызов перед СН, по словам собеседника издания, именно в нарастающем противостоянии групп влияния внутри фракции. Ранее OBOZREVATEL уже писал про расклады по неофициальным группах внутри монобольшинства.

Это люди бизнесмена, приближенного к Владимиру Зеленскому Ильи Павлюка (самая крупная группа, около 70 нардепов), Коломойского (до 30 человек), "Квартала" и лично президента, группы, ориентированные на западные структуры, на главу МВД Арсена Авакова, спикера Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Алексея Гончарука.

Логично предположить, что каждая сила пыталась перетянуть одеяло и формализоваться. Именно поэтому Офис президента еще перед тренингами в Трускавце начал выстраивать пирамиду и брать всех “слуг народа” на крючок.

Во-первых, это система “Большой брат”, которую продвинул приближенный к Зеленскому глава фракции Давид Арахамия. Эта компьютерная модель была создана для того, чтобы просчитывать “неправильные” голосования отдельных нардепов (которые не сходятся с цельной линией партии) и выявлять потенциально неблагонадежных “слуг народа”.

Во-вторых, по данным источников в правоохранительных органах, за нардепами установили тотальную слежку со стороны Службы безопасности. Ведь в ОП просчитали риски, что молодые и неопытные члены парламента могут легко попасть на денежную иглу крупных олигархов. Речь шла о ежемесячной черной зарплате 20-50 тысяч долларов за нужные голосования.

В-третьих, диалог в ОП вели непосредственно с кураторами неформальных объединений. К примеру, куратор одной из крупнейших групп Илья Павлюк имеет тесный контакт как с верхушкой ОП, а именно с замглавы Сергеем Трофимовым, а также с бизнес-партнером Виктора Януковича Сергеем Тригубенко, который ранее был “смотрящим” за финансовыми потоками и министерством агропромышленности

Сам же Павлюк известен как один из видных, но непубличных бизнесменов. Ранее, по данным СМИ, он мог крышевать контрабанду и таможню. Во время правления сбежавшего экс-президента Януковича Павлюк был тесно связан с тогдашним главой Государственной таможенной службы Украины и экс-нардепом Игорем Калетником. Даже есть данные о том, что Павлюк является кумом экс-чиновника. Во время президентской кампании курировал и спонсировал ряд западных областей в команде Зе.

Задача этой команды на данном этапе — прямо задавать тон всем решениям внутри фракции. По разным источникам, группа насчитывает около 70 нардепов и уже влияет на голосования. Такой расклад не понравился другой части политсилы, которая ориентирована на олигарха Игоря Коломойского.

Нардепы от "Слуги" в зале заседания

По данным другого источника OBOZREVATEL в команде Зе, именно поэтому в публичной плоскости набирает обороты противостояние групп Павлюка и Коломойского. На стороне первого частично играет и Офис президента. Во время президентской кампании влияние днепропетровского бизнесмена на Зеленского сложно отрицать — поддержка СМИ, неофициальное финансирование и даже личная охрана.

При этом взамен Владимир Зеленский пообещал Коломойскому лояльность. Мол “делай, что хочешь, главное — не мешай”. Спустя полгода после выборов ситуация начала меняться. Коломойский продолжает “зажимать гайки”, Зеленский же пожелал независимости.

Публично конфликт вылился в войну вокруг “схемы Яценко” и налогового комитета. Как в открытую заявляют в приближенной к президенту части "Слуги", Яценко попытался через Коломойского решить нужный вопрос. Это многим не понравилось.

К слову, “желтую карточку” Коломойскому показал и глава ОП Андрей Богдан, которого ассоциируют с олигархом. Удар был нанесен во время встречи с послами стран G-7, где ОП подтвердило сообщение о том, что Приват Коломойскому не вернут.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам", — цитирует слова Богдана пресс-служба ОП.

Во что перейдет конфликт – увидим уже в понедельник 28 октября. В этот день пройдет закрытое и экстренное заседание партии с участием Владимира Зеленского. Частично повестку дня опубликовала Страна.

Речь идет как о коррупционном деле, так и о двух скандальных нардепах Вячеславе Медянике и Евгение Шевченко. У первого серьезные проблемы из-за переписки по возможному “решалову” с прокуратурой по заводу “Океан” в Николаеве прямо в зале Верховной Рады. Не исключено, что Медяника могут исключить из фракции. Некоторые нардепы по нему настроены категорически, а это Гео Лерос, Елизавета Богуцкая, Давид Арахамия.

У Шевченко же проблемы иного масштаба. Он дал комментарий пропагандистскому каналу, публично об этом написав у себя в Facebook, что вызвало недоумение у части политсилы. К тому же он откровенно не смог ужиться с другими членами фракции.

Также возможно и исключение из фракции Александра Дубинского. Сам же он это опровергает. По информации OBOZREVATEL, такой вариант возможен, но пока решения нет.

"С ним проще работать внутри фракции, где его хоть как-то можно сдерживать. Если он станет внефракционным, то это существенно усложнит ситуацию и он может перетянуть на себя часть нардепов", — подчеркнул источник.

К слову, в ближайшие недели должна пройти и смена руководства партии. Нынешний глава Дмитрий Разумков после занятия должности спикера Рады обязан покинуть позицию. На его место метит первый замглавы СН Александр Корниенко. Правда, не исключено, что на фоне конфликта у него появятся конкуренты.

Зеленскому предстоить утихомирить свою фракцию

На фракцию приедет и президент Владимир Зеленский, поэтому ожидается как другие кадровые решения, так и откровенные разговоры. Сейчас он находится с визитом в Японии, поэтому комментировать ситуацию может лишь дистанционно. Именно от позиции главы государства и зависит дальнейший ход событий.

Он может как публично “наказать розбійників”, выгнав из фракции, так и пойти на компромиссы, чтобы погасить конфликты.

Пока очевидно одно, что для принятия судьбоносных решений — открытия рынка земли, деоккупации Донбасса Офису президента придется искать активной поддержки у других фракций парламента. Если команда Зе в ближайшие дни не предпримет кардинальных и правильных решений, монополия Владимира Зеленского на власть в Верховной Раде будет разрушена.

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