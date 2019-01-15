Конфликт Украины и Венгрии: всплыл скандальный след Кремля

В конфликте Украины и Венгрии на Закарпатье замешана Российская Федерация.

В организации поджога "Общества венгерской культуры" в Ужгороде принимали участие европейские политики, которые яро поддерживают политику Кремля, написал в своем блоге украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что в Польше были задержаны исполнители, которые устроили пожар. Во время расследования выяснилось, что нападение было совершено в интересах России.

"Это была провокация для ухудшения украинско-венгерских отношений. Это в интересах России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война на Донбассе", – рассказал представитель Агентства внутренней безопасности Польши, который вел дело.

На суде поджигатели указали на заказчика преступления. Им оказался немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, который известен своими симпатиями к России. Кроме того, Оксенрайтер работает консультантом депутата немецкого парламента Маркуса Фронмайера из ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая занимает откровенно прокремлевскую позицию, отметил Казанский.

Мануэль Оксенрайтер deniskazansky.com.ua

"Все действия были осуществлены согласно с четкими инструкциями Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать "украинских бандеровцев", — заявил в суде обвиняемый в поджоге поляк Михал Прокопович.

Казанский отметил, что Оксенрайтер открыто поддерживает агрессивную политику Кремля, оккупацию Крыма, бывает в "республиках" на Донбассе и выступает на пропагандистских ресурсах.

При этом сам депутат Фронмайер также является сторонником России. Он женат на россиянке по имени Дарья Цой, не раз бывал в оккупированном Крыму, выступает за отмену санкций против РФ и признание Крыма российским, подчеркнул Казанский.

Маркус Фронмайер deniskazansky.com.ua

"История с нападением на офис закарпатских венгров доказывает, что напряженность в украинском обществе искусственно нагнетается людьми из других государств, которые при этом тесно связаны с Российской Федерацией", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в скандале Украины с Венгрией указали на скрытый нюанс.

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