Конфликт со "слугой" в Железном Порту: в сети всплыли видео ссоры

В сети появились видео якобы с места конфликта между нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко и другим отдыхающим в Железном Порту Херсонской области.

По данным СМИ, неизвестный ударил в лицо народного избранника. На роликах, опубликованных в YouTube, снят не сам момент потасовки, а, вероятно, уже завершение ссоры.

На записях очевидца видно, как мужчина с громкоговорителем "отчитывает" отдыхающего в белой футболке за "неадекватное поведение".

"Дай всем денег, ты депутат..." – заявлял он.

Скриншот

Отметим, что сам Андрей Одарченко ситуацию пока не прокомментировал.

Facebook / Слуга народу – Одарченко Андрій – Округ 170

В комментарии нашему изданию пресс-служба полиции заявила, что в течение часа установила личность человека, который нанес удар.

Сайт Верховной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду.