Конфискация без приговора: Зеленский подал в Раду законопроект по незаконному обогащению

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, проект также предусматривает гражданскую конфискацию коррупционных активов чиновников.

"Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный Суд Украины признал неконституционным", - написала спикер Зеленского.

Отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

"Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Это должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что внесенный Зеленским проект закона "значительно шире предметом регулирования и принципиально отличается от проектов, которые уже есть в парламенте".

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский также внес в Раду законопроект об импичменте президента. Было предложено детальный механизм процедуры устранения президента.

При этом парламентариям также предложили проект закона об отмене депутатской неприкосновенности.

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