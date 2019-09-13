Конец войны, возврат Крыма и "турборежим": самые важные заявления Зеленского на YES

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября выступил на форуме YES в Киеве. В своей речи он затронул самые актуальные проблемы Украины и рассказал, как намерен их решать. Речь шла о войне на Донбассе, деоккупации Крыма, давлении на Россию и других злободневных вопросах, которые волнуют украинцев последние пять лет.
OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые важные заявления президента, которые проливают свет на то, каким может быть быть будущее государства.
Стендап-шоу
Свое выступление глава государства начал с выхода в зал к людям и обобщенного вопроса о том, что для них значит счастье. При этом общение он начал на английском языке, а затем перешел на украинский.
Владимир Зеленский на YES
Обещание Сенцову
Услышав сильное выступление освобожденного от российского плена украинского режиссера Олега Сенцова о банке, которую он мечтает наполнить бирками с именами освобожденных узников Кремля, Зеленский пообещал сделать все, чтобы это стало реальностью.
Виступ Олега Сенцова на конференції YES pic.twitter.com/SQW31zDiSX— hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019
Призыв к ЕС о санкциях против России
Президент призвал Европу сохранить санкции против России из-за ее вооруженной агрессии в Украине.
"Санкции – это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", – эмоционально обратился Зеленский к зарубежным партнерам.
Как закончить войну на Донбассе
Глава государства выразил уверенность в том, что единственный путь к миру на Донбассе – дипломатический. Вместе с тем он подчеркнул, что те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями.
"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому – дипломатия", – добавил Зеленский.
Выступление президента на YES
Пути возвращения Крыма
Зеленский рассказал о планах по возращению аннексированного Россией Крыма, отметив, что борьба будет не только на словах.
"Самая сложная ситуация у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу об этом говорить, это рано. Это будет как с обменом. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи, у меня есть важные встречи, ожидаю встречи с президентом США", – подчеркнул Зеленский.
"Турборежим" и молниеносные увольнения
Зеленский объяснил инициированные ним масштабные кадровые чистки необходимостью полностью перезагрузить государственную машину.
"Я уверен, что есть честные прокуроры, прокуроры в областях, но мы увольняем всех, меняем на других людей", – отметил глава государства.
Миротворцы на Донбассе
Зеленский отметил, что осторожно относится к теме ввода миротворцев на Донбасс, поскольку опасается абхазского и приднестровского сценария. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы миротворческий контингент оказался просто заблокированным на линии разграничения.
"На данный момент я не поднимаю тему миротворцев. Но я приглашаю миротворцев на границу Украины с Россией. Такую миссию мы видим и приветствуем", – отметил Зеленский.
Встреча с Путиным и новый обмен пленными
Президент анонсировал новый этап переговоров с российской стороной и обсуждение нового этапа обмена пленными. По его словам, эти вопросы будут подниматься как в Минске на заседании контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки".
"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", – сказал он.
Партнерство с США
Президент сказал, что у Украины прекрасные отношения с США. К такому выводу глава государства пришел после того, как Вашингтон разблокировал военную и финансовую помощь для Киева.
"Теперь вместо заблокированных 250 млн долларов – у нас будет 140 млн и 250 млн", – подчеркнул Зеленский.
Инвестиции в Украину
Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и пообещал победить коррупцию.
"У нас есть ряд проектов, куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земли", – сказал он.
В частности, Зеленский презентовал ирригационный проект южных регионов, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, новый курорт на берегу Черного моря, горнолыжные курорты в Славском и Боржаве, развитие острова Хортица, парк развлечений для гостей из Европы.
Также президент призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка и без монополизма. Иначе на них найдут управу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате". Зеленский также рассказал, что лидеры планируют обсудить на встрече "нормандской четверки" "формулу Штайнмаера".
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