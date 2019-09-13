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13 сентября • обновлено в 11:39
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Конец войны, возврат Крыма и "турборежим": самые важные заявления Зеленского на YES

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Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября выступил на форуме YES в Киеве. В своей речи он затронул самые актуальные проблемы Украины и рассказал, как намерен их решать. Речь шла о войне на Донбассе, деоккупации Крыма, давлении на Россию и других злободневных вопросах, которые волнуют украинцев последние пять лет.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые важные заявления президента, которые проливают свет на то, каким может быть быть будущее государства.

Стендап-шоу

Свое выступление глава государства начал с выхода в зал к людям и обобщенного вопроса о том, что для них значит счастье. При этом общение он начал на английском языке, а затем перешел на украинский.

Владимир Зеленский на YES

Владимир Зеленский на YES

Обещание Сенцову

Услышав сильное выступление освобожденного от российского плена украинского режиссера Олега Сенцова о банке, которую он мечтает наполнить бирками с именами освобожденных узников Кремля, Зеленский пообещал сделать все, чтобы это стало реальностью.

Призыв к ЕС о санкциях против России

Президент призвал Европу сохранить санкции против России из-за ее вооруженной агрессии в Украине.

"Санкции – это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", – эмоционально обратился Зеленский к зарубежным партнерам.

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Как закончить войну на Донбассе

Глава государства выразил уверенность в том, что единственный путь к миру на Донбассе – дипломатический. Вместе с тем он подчеркнул, что те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями.

"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому – дипломатия", – добавил Зеленский.

Выступление президента на YES

Выступление президента на YES

Пути возвращения Крыма

Зеленский рассказал о планах по возращению аннексированного Россией Крыма, отметив, что борьба будет не только на словах.

"Самая сложная ситуация у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу об этом говорить, это рано. Это будет как с обменом. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи, у меня есть важные встречи, ожидаю встречи с президентом США", – подчеркнул Зеленский.

"Турборежим" и молниеносные увольнения

Зеленский объяснил инициированные ним масштабные кадровые чистки необходимостью полностью перезагрузить государственную машину.

"Я уверен, что есть честные прокуроры, прокуроры в областях, но мы увольняем всех, меняем на других людей", – отметил глава государства.

Миротворцы на Донбассе

Зеленский отметил, что осторожно относится к теме ввода миротворцев на Донбасс, поскольку опасается абхазского и приднестровского сценария. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы миротворческий контингент оказался просто заблокированным на линии разграничения.

"На данный момент я не поднимаю тему миротворцев. Но я приглашаю миротворцев на границу Украины с Россией. Такую миссию мы видим и приветствуем", – отметил Зеленский.

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Встреча с Путиным и новый обмен пленными

Президент анонсировал новый этап переговоров с российской стороной и обсуждение нового этапа обмена пленными. По его словам, эти вопросы будут подниматься как в Минске на заседании контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки".

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", – сказал он.

Партнерство с США

Президент сказал, что у Украины прекрасные отношения с США. К такому выводу глава государства пришел после того, как Вашингтон разблокировал военную и финансовую помощь для Киева.

"Теперь вместо заблокированных 250 млн долларов – у нас будет 140 млн и 250 млн", – подчеркнул Зеленский.

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Инвестиции в Украину

Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и пообещал победить коррупцию.

"У нас есть ряд проектов, куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земли", – сказал он.

В частности, Зеленский презентовал ирригационный проект южных регионов, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, новый курорт на берегу Черного моря, горнолыжные курорты в Славском и Боржаве, развитие острова Хортица, парк развлечений для гостей из Европы.

Также президент призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка и без монополизма. Иначе на них найдут управу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате". Зеленский также рассказал, что лидеры планируют обсудить на встрече "нормандской четверки" "формулу Штайнмаера".

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Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Обмен пленными Мирные переговоры в Минске Санкции против России Форум YES
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Как я уже писал тему голландского "расследования" MH-17 начнут сливать. И вот вам первая ласточка - Украина "зачем-то" взяла и выдала России Цемаха. Того самого Цемаха, коего голландцы в сговоре с британцами и украинцами когда-то припасли #дляГааги, где в момент кульминации в зале суда он должен был рассказать что-то такое, от чего все неверные попадают на пол и скорчатся в конвульсиях, а флаг России примет жидкую форму и стечёт вниз по скату крыши Кремля. Но нет. Не знаю, каким чудом и за какую цену этого добились наши, но Цемах теперь пойдёт к совсем другим трибунам. В реальности на Западе никто всерьёз не боится показаний Цемаха "за русских". После того, как голландцы наплевали на МАТЕРИАЛЬНЫЕ и неопровержимые технические доказательства невиновности России, иллюзий, что они перепугаются Цемаха, испытывать не надо. Случилась другая неприятность: в "следственной группе" разбилась круговая порука. Уже не Украина с Голландией, как прежде, весёлой компанией будут думать, как повесить на Россию всех собак. Теперь голландцы будут вынуждены озаботиться сохранением своего лица, параллельно пытаясь понять - это у Украины было временное помешательство или так теперь будет всегда. В Голландии уже начинают ощущать (пока ещё не осознавать), что перед ними маячит ужас остаться в этой истории главными и единственными козлами отпущения. Сегодня это кажется абсурдом, но их могут кинуть даже американцы, и я на 80% уверен, что в течение ближайших двух лет (если не раньше) они это сделают. Украине проще - её сольют более грубо, без изысков, и поделят. А вот Голландии с этим пятном на репутации (а там ещё и Милошевич, и много другого) так и жить дальше, покуда не отправятся они отмывать карму на дно морское.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
3,14здаbolt
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Этот клоун карлик в квартале подрабатывает.
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