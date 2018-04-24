"Конец военторга РФ": Украина отреагировала на историческую резолюцию ПАСЕ

Вице-президент ПАСЕ, народный депутат от ББП Владимир Арьев признал победу украинской делегации во время принятия резолюции ПАСЕ о признании контроля России над ОРДЛО.

"Принятая важная поправка украинской делегации в ПАСЕ в докладе "О чрезвычайном положении и отступление от конвенции о правах человека" и Ассамблея проголосовала за фактическое признание оккупации (действительного контроля) части Донбасса Россией! Сказкам о шахтерах и трактористов с военторга наступил конец и в международных документах", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", 24 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала, что ОРДЛО находятся под контролем России.