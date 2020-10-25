30 лет назад в политической истории Украины произошло событие, которое по результатам можно сравнить с принятием Декларации о государственном суверенитете УССР и голосованием за Акт независимости Украины. Однако в разнообразии политических событий девяностых годов прошлого столетия это событие осталось подзабытой, и сейчас стоит обратить на нее внимание.

24 октября 1990 Верховная Рада УССР отменила шестую статью конституции, которая закрепляла всю власть в Украине за коммунистической партией. Причем даже не за коммунистической партией Украины, а именно за коммунистической партией Советского Союза. В шестой статьи утверждалось: "Руководящей и спямовуючою силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза", пишет Виталий Портников для "Радио свобода".

Во времена Леонида Брежнева уже не нужно было придерживаться старой мифологии

Эта статья была важной новшество последней советской, так называемой "брежневской" конституции. В целом эта конституция повторяла предыдущую, "сталинскую" конституцию СССР. Однако даже в этой конституции большевики не пошли на установление официальной монополии власти коммунистической партии. И в этом нет ничего удивительного. Ведь тогда, когда принимали "сталинскую" конституцию, Советский Союз еще позиционировался именно как страна Советов. Под лозунгом установления советской власти большевики осуществили переворот в октябре 1917 года, а затем распустили учредительное собрание, которые должны вернуть страну к парламентской форме правления.

Отмена шестой статьи стало одним из главных требований демократической оппозиции

А во времена Леонида Брежнева уже не нужно было придерживаться старой мифологии. Не было никаких сомнений в том, что властью в СССР является не Совета, а коммунистическая верхушка. И это было зафиксировано в конституции. И вот что интересно – аналогичную статью ввели также в новых конституциях советских республик. И это было еще одним важным шагом к лишению их даже фиктивного суверенитета. Ведь союзные республики и в дальнейшем считались формально независимыми государствами, которые имели право на свободный выход из Советского Союза, но властью во всех республиках, согласно конституции, была коммунистическая партия, одна на всех.

Отмена шестой статьи стало одним из главных требований демократической оппозиции после избрания съезда народных депутатов СССР. Об этом говорил с трибуны депутатского съезда академик Андрей Сахаров, на этом настаивали и другие депутаты демократического лагеря. И, как ни странно, их требования на тот момент совпадали с интересами генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Горбачев чувствовал серьезное сопротивление своим действиям со стороны консервативного большинства партийного аппарата. И понимал, что этот партийный аппарат может в любой момент отстранить его от должности, как это произошло, скажем, с Никитой Хрущевым в 1964 году. А все остальные должности, который на тот момент занимал Горбачев – прежде должность председателя Верховного Совета СССР – были бы ничего не стоят, если бы он лишился места генерального секретаря.

А вот после отмены шестой статьи и после избрания президентом Советского Союза Михаил Горбачев мог уже больше партийных функционеров не робеть. Правда для его власти возникли другие угрозы, но это уже история не о шестую статью.

Для Украины имело более весомые последствия, чем для всего СССР

Конечно, украинские коммунисты, которые были консервативной частью партаппарата и составляли большинство в Верховной Раде УССР, вовсе не стремились отменить шестую статью в республиканской конституции. Однако после того, как это произошло на уровне конституции СССР, им ничего не оставалось, как выполнить волю московского руководства. И шестая статья исчезла из конституции УССР, как она перед тем исчезла из конституции СССР.

Однако для Украины, как ни странно, это мало даже более весомые последствия, чем для всего Советского Союза. Потому что в этот день КПСС перестала быть выше власти в Украине. Власть снова перешла в избранное населением парламента. И когда этот парламент менее чем за год провозгласит государственную независимость Украины, это решение уже не нужно будет согласовывать на пленуме ЦК КПУ. Более того, на следующий день после принятия Акта о независимости коммунистическую партию Украины будет запрещено.