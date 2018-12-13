Конец ''Потоку'' и остановка портов: Россию ждут огромные убытки

Европейский Союз пригрозил закрыть свои порты для торговых суден России из-за агрессии в Черном море. Если решение даже частично вступит в силу — экономика РФ понесет убытки на миллионы долларов. Правда, из-за позиции отдельных стран Украина рискует получить очередную "обеспокоенность" вместо конкретных шагов против агрессора.

Каковы шансы “ударить” по России — разобрался OBOZREVATEL.

В чем суть санкций

На очередном заседании Европейский парламент инициировал наложение санкций на Россию. Причины две — блокирование торговых судов, а также нападение на украинские военные корабли. Из-за такого развития событий 24 наших военных находятся в российских тюрьмах. Украинские порты терпят миллиардные убытки. А Азовское море искусственно превратилось во внутренний бассейн России.

Такое развитие событий не устроило Европейский Союз. В ходе очередного заседания Европарламента была принята поправка к резолюции о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, где прописаны решения Союза в связи с этими событиями. Полный текст опубликован на сайте Европарламента.

Россия обязана освободить украинских моряков и вернуть захваченные военные корабли;

Строительство “Северного Потока-2” — политический проект, его нужно остановить;

Россия злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН. Это подрывает международную безопасность;

Миссия ОБСЕ должна патрулировать Азовское море.

Отдельное внимание в резолюции обратили и на торговые порты России в Азовском море. Так, депутаты призвали страны Европейского Союза закрыть свои порты для торговых кораблей из России.

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", — говорится в поправке, которую внесла крупнейшая политическая группа ЕП Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

Помимо заявления о возможной "заморозке" портов для России, интересна позиция ЕС относительно "Северного потока-2". В комментарии OBOZREVATEL эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференс пояснил, что сейчас внутри Евросоюз идет борьба интересов.

"В целом большинство в ЕС против проекта. Есть разные инструменты противодействия. Но есть и большое "но" — это Германия, которая прямо влияет на большинство решений внутри Союза. В нынешнем контексте "Северный поток-2" отвечает ее национальным интересам, поэтому правящие партии отстаивают его. Сейчас идет борьба между Германией и США, которые не рады такому развитию событий. Поэтому вопрос вокруг "Северного потока-2" очень показателен. Есть декларативные вещи, а есть реальные решения", — сказал Ференс.

Северный поток-2

Какие последствия и будет ли эффект

Стоит отметить, что решение Европарламента носит рекомендательный характер. Так как все решения внутри ЕС принимаются консенсусом, говорить о глобальной блокаде пока рано. Опрошенные OBOZREVATEL эксперты сошлись во мнении — нынешние санкции будут продлены, но не усилены.

"Уверен, что решение будет принято, и санкции продлят в полном объеме. Но говорить об их усилении не стоит... Есть две причины. Во-первых, нет консенсуса. Некоторые страны уверены, что принятые санкции не достигли ожидаемого эффекта, на который рассчитывали при их голосовании. Во-вторых, если абстрагироваться от того, что ситуация в Черном море была агрессией и принять во внимание, что не было погибших, а также потопленных судов, — с эмоциональной точки зрения для европейцев это будет оправдание отсутствия жестких решений", — рассказал международник Вадим Трюхан.

Интересен и тот факт, что официальную позицию по этому вопросу высказала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что ФРГ выступает за продление санкций против России, срок действия которых истекает в конце января.

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Международник Юлия Осмоловская подчеркнула, что речь не идет об ужесточении санкций из-за позиций Германии и Франции. Страны не готовы на усиление конфронтации с Россией. К тому же, по мнению Осмоловской, в ЕС не выработан четкий механизм противодействия России. Они готовы работать с последствиями агрессии — помогать Украине финансово и политически, но не над ее причинами — воинственными действиями России.

“Консенсуса нет и это четко видно из заявлений Германии и Франции. Это было подтверждено в ходе встречи глав министерств иностранных дел. Там, к слову, принимал участие и наш министр (Павел Климкин. — Ред.). Судя по его комментариям, он сам особо не надеется на позитивный результат”, — заявила международник.

Не особо надеятся на помощь извне призвал и международник Василий Лаптийчук. Он подчеркнул — в ЕС сейчас нет реальных механизмов прямо воздействовать на Россию.

“Это так же хорошо, как и недостаточно для нашей проблемы. Россия переступит не только через рекомендации, но и через все другое. Это для них неприятно, но не критично, капля в море. У них есть определенные цели и методы их достижения. О чем можно говорить, если согласно принятому решению Конституционного Суда, приоритет внутри России имеет их законодательство, а не международные нормы", — подытожил Лаптийчук.

Насколько сильно ослабнет Россия

Если решение о блокировании судов, идущих из Азовского моря будет принято, то российскую экономику ждут миллионные убытки. Отметим, что на данный момент фактически РФ контролирует в Азовском море 7 крупных морских портов: “Кавказ”, “Ейский морской порт”, “Керчь”, “Крым”, “Азов”, “Таганрогский морской торговый порт” и “Темрюкский морской торговый порт”.

При этом Богдан Ференс подчеркивает: реальный "удар" по России будет только тогда, когда санкции коснутся энергетического сектора.

"Эффект будет в том случае, если ограничения будут направлены на энергетическую и финансовую сферы. Для России это реально приоритетные направления, которые прямо влияют на внутреннюю ситуацию", — подытожил Ференс.

Добавим, что сейчас к очередной санкционной блокаде в отношении РФ готовятся и в США. Там уже готов пакет санкций по делу об отравлении Сергея Скрыпаля. Если решение все же вступит в силу — ограничения могут коснутся трети населения РФ.