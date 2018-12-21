Конец межфракционной любви: стало известно о разрыве беременной из РПЛ с коллегой по Раде

Народный депутат Украины Алена Кошелева (Радикальная партия) рассталась с отцом ее будущего ребенка — народным депутатом Давидом Макарьяном (БПП).

По предварительной информации, инициатором разрыва отношений стал именно Макарьян, сообщает "Страна", ссылаясь на собственные источники.

Пара так и не успела заключить брак. По информации инсайдера, этому помешал характер возлюбленного Кошелевой.

Алена Кошелева "Страна"

"Макарьян — любитель женского внимания и к семейной ответственности явно не готов. У многих изначально вызвала сомнение долгосрочность их отношений с Аленой. Хотя он везде с ней ходил, на все вечеринки. Не скрывал ее ни от кого. Жаль, конечно, что так получилось, но этого и следовало ожидать", — рассказал источник.

Алена Кошелева "Страна"

Алена Кошелева и Давид Макарьян (справа) "Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL, об отношениях Кошелевой и Макарьяна стало известно в мае 2018 года. Тогда они вместе отдыхали на турецком курорте Мармарис. Слухи о беременности Кошелевой начали появляться в октябре. Источники из окружения пары рассказывали, что она была очень счастлива, узнав, что скоро станет матерью.