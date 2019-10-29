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29 октября • обновлено в 12:38
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Конец "кнопкодавству": "Слуга народа" сделала первый шаг

3.3т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2148 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

За соответствующее решение на заседании парламента во вторник, 29 октября, проголосовали 287 народных депутатов, 225 из них – нардепы от "Слуги народа".

В частности, документ предусматривает штрафы на 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).

Конец 'кнопкодавству': 'Слуга народа' сделала первый шаг

Заседание Рады

Заседание Рады

Апостроф

Согласно законопроекту, аппарату парламента необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

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Сообщать о фактах неперсонального голосования нужно председателю Рады. После этого он должен поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее спикер даст распоряжение аппарату подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью направят в Государственное бюро расследований.

Конец 'кнопкодавству': 'Слуга народа' сделала первый шаг

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
на стадионе вроде как выгонять обещал, зеленый. не?))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, Зе - такая же тварь, как и ты.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, свинья, уже не "чекаешь", тварь рюская? Пшел вон, скот помойный!
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