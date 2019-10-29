Конец 'кнопкодавству': 'Слуга народа' сделала первый шаг

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2148 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

За соответствующее решение на заседании парламента во вторник, 29 октября, проголосовали 287 народных депутатов, 225 из них – нардепы от "Слуги народа".

В частности, документ предусматривает штрафы на 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).

Заседание Рады Апостроф

Согласно законопроекту, аппарату парламента необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

Сообщать о фактах неперсонального голосования нужно председателю Рады. После этого он должен поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее спикер даст распоряжение аппарату подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью направят в Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

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