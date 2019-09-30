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30 сентября • обновлено в 07:47
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"Конец имперским амбициям": генерал спрогнозировал уход России из Украины

9.8т Читать материал на украинском

Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов. По его словам, время в данном конфликте – на стороне Украины.

"Это все закончится, потому что не в интересах России держать этот конфликт долго. Они не имеют ресурса, имеют нарастающие проблемы внутри страны, которые их вынуждают идти на какие-то варианты "победного выхода из Украины". Они хотят выйти, но так, чтобы своему населению потом сказать – видите, мы достигли цели, мы победители. Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне", – заявил он.

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"Если мы проводим реформирование, если мы экономически растем, если мы становимся сильными, у них просто нет вариантов. Они в стагнации будут находиться до тех пор, пока существуют международные санкции, пока они находятся на нашей территории – не только на Донбассе, но и в Крыму. Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали", – подчеркнул Гаврилов.

По словам генерала, сила Украины заключается в том, чтобы не бояться агрессора.

"Когда у нас нет страха, у них страх возникает. Поэтому надо спокойно воспринимать любые крики России по поводу что они нас "съедят". Это истерика. Они не смогли достичь своих целей в 2014 году. Они не ожидали, что в Украине кроме коррумпированного руководства есть еще гражданское общество. Они никогда не ожидали, что будет такой феномен как волонтеры или какие-то батальоны, что невозможно в российской системе, где отсутствует гражданское общество", – заявил он.

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"Мы имеем разнообразие мнений, но у нас острое чувство свободы. И в этом наша сила. Самое главное – мы показали в 2014 году, что мы не боимся умирать, мы готовы умирать. Это самое страшное для России. Они начинают быть смелыми только там, где их боятся. А где им говорят с усмешкой на лице – ну и что, давай, выходи – они не выйдут", – заключил Гаврилов.

"Конец имперским амбициям": генерал спрогнозировал уход России из Украины

all.net.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Гаврилов
Место
Украина
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Собралась стая ворон каркающих с утра пораньше.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Россия практически вышла из Украины, нам осталось только транзит закрыть и всё. А вот что содержит в себе это "и всё", как оно отразится на вас, вы узнаете в следующем сезоне, в 2020-ом.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Насчет острого чувства свободы понравилось. Сотни рокив рабыть холуями на панов,не иметь ни сил, ни таланта,ни воли,что бы создать собственную государственность и даже получив краину в дар,так её бездарно просрать и после этого рассуждать о чувствах свободы,незалежности и гидности,могут тильки рагули-свынопасы живущие под подаренным шведскими панами прапором и польской гимной
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