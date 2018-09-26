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Конец дружбе с Россией: стало известно о решительном шаге Украины в ООН

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Президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Об этом рассказал пресс-секретарь лидера украинского государства Святослав Цеголко. Он также опубликовал фото исторического момента.

"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", – подчеркнул Цеголко.

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Напомним, что 6 сентября СНБО поддержал инициативу Порошенко о непродлении Договора о дружбе. Этот вопрос подняли из-за обострения ситуации в Азовском море.

Лидер государства заявил, что Украина уже прошла подготовку к прекращению действия Договора, потому что по вине Москвы соглашение полностью утратило какой-либо смысл.

Договор был подписан еще в 1997 году и является главным документом, который до сих пор определяет отношения между двумя странами как “стратегические”. Более того, договор конкретно закрепляет территориальные границы двух стран, а также признает их нерушимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины 21 сентября направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе. В ответ глава комиссии Совфеда РФ Алексей Пушков возмутился и назвал этот шаг Киева "отдалением от себя Донбасса".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоАнтониу ГутеррешСвятослав Цеголко
Место
Украина
Объекты
ООНСовбез ООН
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
А зачем это генсеку ООН? В ООН всем начхать на потуги обиженных шароварников.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Чугункин Клим, А для того, чтобы кацапы во всем мире были признаны. Как исключительное дерьмо
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