Конец дружбе с Россией: стало известно о решительном шаге Украины в ООН

Президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Об этом рассказал пресс-секретарь лидера украинского государства Святослав Цеголко. Он также опубликовал фото исторического момента.

"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", – подчеркнул Цеголко.

Напомним, что 6 сентября СНБО поддержал инициативу Порошенко о непродлении Договора о дружбе. Этот вопрос подняли из-за обострения ситуации в Азовском море.

Лидер государства заявил, что Украина уже прошла подготовку к прекращению действия Договора, потому что по вине Москвы соглашение полностью утратило какой-либо смысл.

Договор был подписан еще в 1997 году и является главным документом, который до сих пор определяет отношения между двумя странами как “стратегические”. Более того, договор конкретно закрепляет территориальные границы двух стран, а также признает их нерушимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины 21 сентября направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе. В ответ глава комиссии Совфеда РФ Алексей Пушков возмутился и назвал этот шаг Киева "отдалением от себя Донбасса".