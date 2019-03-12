Конец дружбе: Россия пошла на подлость из-за разрыва договора с Украиной

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту со списком нарушений Киевом договора о дружбе.
Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, речь идет о нарушении статьи 6, в которой стороны берут на себя обязательство "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны".
Также МИД РФ считает, что Украина нарушила статью, согласно которой стороны гарантируют "защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории".
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"Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины", — говорится в сообщении.
Кроме того, российский МИД призвал Киев "соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле".
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.
Вопрос отмены Договора о дружбе всплыл в украинской политике из-за обострения ситуации в Азовском море.
10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора, принятый Верховной Радой.
В свою очередь в Кремле заявили, что разрыв договора якобы навредит самим украинцам.
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