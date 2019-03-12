Конец дружбе: Россия пошла на подлость из-за разрыва договора с Украиной

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту со списком нарушений Киевом договора о дружбе.

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, речь идет о нарушении статьи 6, в которой стороны берут на себя обязательство "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны".

Также МИД РФ считает, что Украина нарушила статью, согласно которой стороны гарантируют "защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории".

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"Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, российский МИД призвал Киев "соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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