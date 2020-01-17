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17 января • обновлено в 13:12
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"Коней на переправе не меняют": Арахамия назвал отставку Гончарука болезненной для Украины

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Главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука недостаточно причин.

Об этом он заявил в кулуарах парламента в пятницу, 17 января, передает "Левый берег". Арахамия отметил, что в этом вопросе фракция будет прислушиваться к мнению президента Владимира Зеленского из-за его высокого рейтинга.

"На мой взгляд, нет реальных причин, чтобы Гончарук ушёл в отставку. При этом, как говорят, коней на переправе не меняют. Есть Кабмин, он сформирован. Он работает. Принята программа деятельности правительства, под неё принят бюджет. Поэтому я считаю, что это больно для государства... Но если президент поддержит это заявление, то мы проголосуем единогласно", – заявил Арахамия.

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Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Гончарук после заявления об отставке все же пришел в Раду, однако выглядел достаточно веселым и улыбчивым.

По словам Гончарука, решение об увольнении – политическое. "Я обратился к президенту, передал заявление об отставке. Она оформлена в соответствии с Конституцией и написана на имя главы ВР. Президент может ее внести в Раду", – сказал Гончарук.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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