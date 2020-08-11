Кондратюк посоветовал Зеленскому стать Порошенко в противостоянии с Россиией
Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк считает, что действующий президент Владимир Зеленский должен перенять черты своего предшественника Петра Порошенко, чтобы эффективно противостоять России.
В интервью "Украинской правде" Кондратюк отметил, что только будучи бескомпромиссным, а не снисходительным к агрессору, можно его сдерживать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"С ними (с Россией. – Ред.) невозможно договориться, с ними возможно договориться только на их условиях. Если кто-то считает, что их условия закончились – ср*ч на Донбассе или включение даже в Украину на условиях федеральных каких-то (оккупированных территорий. – Ред.) и аннексия Крыма, то это очень наивно и недальновидно, и просто бездумно и безмозгло. Зачем потакать агрессору? Так что я думаю, что у Володи Зеленского здесь нет других шансов, кроме как стать в международной политике Порошенко", – поделился своими мыслями продюсер.
Кроме того, он назвал три предостережения к главе украинского государства, которые озвучил бы, оказавшись перед ним.
"Ему надо навсегда забыть видеть в глазах Путина желание к миру. От малороссийства его друзей. От любых желаний сворачивать реформы, которые такими большими трагическими усилиями начались в стране в 2014-м году", – отметил Кондратюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кондратюк предупредил Зеленского, что с Россией можно договориться только при одном условии – если мы согласимся стать округом Федерации, то есть "Малороссией".
Также он считает, что Украина в геополитическом измерении должна двигаться подальше от страны-агрессора России, не оглядываясь на Восток. Однако нынешняя власть в этом вопросе все еще "топчется на месте", потому что политики или неразумные, или продажные.