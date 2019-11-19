"Мы еще увидим!" Скороход рассказала, кому и зачем выгодны розыгрыши "Джокера"

Разоблачения пранкера "Джокера", который выдает себя за высокопоставленных чиновников и разыгрывает политиков, могут быть выгодны руководству "Слуги народа".

Такую версию высказала в эфире ObozTV народный депутат Украины Анна Скороход, которую на закрытом заседании 15 ноября исключили из рядов президентской фракции вместе с Антоном Поляковым.

Скороход объяснила, что пока в СМИ активно обсуждают очередные переписки, опубликованные "Джокером" или "Темным рыцарем", в Раде практически незамеченными проходят серьезные законопроекты.

"Я думаю, что Службе безопасности Украины понадобилось бы полчаса, чтобы выяснить, кто такой "Джокер". Может, они знают и молчат. Может, это какой-то пиар. Может, это какой-то ход… У нас все время идут какие-то конфликты, все время идет какой-то слив информации. А под этим сливом информации принимается очень много важных законов", – отметила депутат.

В качестве примера она привела кредитное соглашение со Всемирным банком, которое дает ему возможность выкупить до 20% акций "Укргазбанка".

"Никто не обсуждает, что к нам приезжал Всемирный банк, что мы берем у них 30 млн долларов кредита под 5% годовых, и что даем им возможность получить до 20% акций "Укргазбанка". Об этом же не говорят", – возмутилась Скороход.

"Да, невзначай о них где-то напишут, кто-то прокомментирует… Но большинство людей интересуют зрелища. И под такой общий шум протягивается очень много интересных и судьбоносных для страны решений", – подчеркнула она.

Поэтому политик не исключила, что "Джокер" и "Темный рыцарь" могут быть своеобразной "информационной ширмой", специально созданной для отвлечения внимания.

По словам Скороход, лично ей "Джокер" не писал, поскольку она никогда не отвечает на сообщения с неизвестных номеров и обязательно проверяет данные.

Однако, добавила нардеп, многие ее коллеги после появления пранкера так и не стали более осторожными.

"Думаю, мы еще увидим какие-то переписки. Я в этом уверена", – спрогнозировала она.

Таинственный пранкер под ником "Джокер" сливает переписки с политиками Niko Tavernise / Warner Bros.

Как сообщал OBOZREVATEL, Telegram-канал таинственного пранкера под ником "Джокер" появился 31 октября. Неизвестный (или группа неизвестных) пишут народным депутатам и чиновникам, представляясь высокопоставленными лицами, а затем публикуют переписку в сети.

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