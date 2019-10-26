"Компромиссы с совестью": Украина резко "отшила" ПАСЕ из-за России

Украина готова к диалогу в Парламентской Ассамблеи Совета Европы, однако выступает против возвращения России.

Об этом на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента.

"Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", – добавил нардеп.

Спикер Рады добавил, что группа "Балтик +", которую создали в ПАСЕ в ответ на безусловное возвращение РФ в ассамблею несколько национальных делегаций, не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека – ключевые, как для Европы, так и для Украины", – подытожил Разумков.

Пейчинович-Бурич и Разумков ВРУ

Пейчинович-Бурич и Разумков ВРУ

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политик Борислав Береза заявил, что из-за поспешных и ошибочных действий команды президента Владимира Зеленского Украина потеряла не только свои места во всех комиссиях и комитетах ПАСЕ, но и не может влиять на их решения.

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