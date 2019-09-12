Компания Порошенко купила боеприпасы для армии

Корпорация "Roshen" передала Вооруженным силам Украины крупную партию боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра.

Об этом сообщил Национальный Промышленный Портал. Оружие передали в одно из подразделений украинской армии.

В частности, ВСУ получили новую крупную партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм) и .308 Winchester (7,62 × 51 мм) для снайперских винтовок, находящихся на вооружении украинской армии.

Патроны к снайперским винтовкам, которые передали ВСУ Национальный Промышленный Портал

Ранее сотни таких винтовок (более 500) для украинской армии также были приобретены корпорацией "Roshen". Это, в частности отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинская армия стала одной из самых сильных в Европе.

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