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12 сентября • обновлено в 18:22
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Компания Порошенко купила боеприпасы для армии

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Корпорация "Roshen" передала Вооруженным силам Украины крупную партию боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра.

Об этом сообщил Национальный Промышленный Портал. Оружие передали в одно из подразделений украинской армии.

В частности, ВСУ получили новую крупную партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм) и .308 Winchester (7,62 × 51 мм) для снайперских винтовок, находящихся на вооружении украинской армии.

Патроны к снайперским винтовкам, которые передали ВСУ

Патроны к снайперским винтовкам, которые передали ВСУ

Национальный Промышленный Портал

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Оружие победы: с чем оставляет Порошенко украинскую армию – мнение эксперта

Ранее сотни таких винтовок (более 500) для украинской армии также были приобретены корпорацией "Roshen". Это, в частности отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинская армия стала одной из самых сильных в Европе.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Roshen
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Снаряды, для молотов прикупил.
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В чём сила брат? Если в правде, тогда почему ты такой лжец?
В чём сила брат? Если в правде, тогда почему ты такой лжец?
Во миротворец ! Вместо помощи раненым или семьям убитых, переселенцам или находящимся в оккупации, он решил на патроны расщедриться ... Кто мне объяснит эту логику ?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На все репоедовские вопли у Пороха уже готов достойные железный ответ. Скоро этот ответ наши снайперы зарядят в свои винтовки и многим репоедам придется раскинуть своими мозгами
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