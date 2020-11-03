Комитет ВР поддержал законопроект Разумкова о возврате электронного декларирования
Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о восстановлении электронного декларирования, поданный главой ВРУ Дмитрием Разумковым.
Об этом сообщила в Facebook заместитель главы комитета Галина Янченко. Члены комитета поддержали предложение предоставить парламенту рекомендацию принять этот законопроект за основу и в целом как закон.
Предложение поддержали 7 нардепов, 2 высказались против, 4 воздержались.
По словам Янченко, законопроект предусматривает:
восстановление антикоррупционного законодательства, "снесенного" Конституционным судом
предоставление Кабмину 2 месяцев для разработки предложений Верховной Раде, чтобы адаптировать законодательство со всеми нормами.
Напомним, группа народных депутатов во главе со спикером Дмитрием Разумковым внесла на рассмотрение парламента законопроект №4304 о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства. Документ зарегистрирован на сайте ВРУ. Его инициаторами стали более 100 народных депутатов фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", групп "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного Закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.
Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.
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