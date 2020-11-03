Комитет ВР поддержал законопроект Разумкова о возврате электронного декларирования

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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  • Решение поддержало 7 нардепов, против высказались 2

  • Законопроект предполагает восстановление антикоррупционного законодательства

Комитет ВР поддержал законопроект Разумкова

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о восстановлении электронного декларирования, поданный главой ВРУ Дмитрием Разумковым.

Об этом сообщила в Facebook заместитель главы комитета Галина Янченко. Члены комитета поддержали предложение предоставить парламенту рекомендацию принять этот законопроект за основу и в целом как закон.

Предложение поддержали 7 нардепов, 2 высказались против, 4 воздержались.

По словам Янченко, законопроект предусматривает:

  • восстановление антикоррупционного законодательства, "снесенного" Конституционным судом

  • предоставление Кабмину 2 месяцев для разработки предложений Верховной Раде, чтобы адаптировать законодательство со всеми нормами.

Напомним, группа народных депутатов во главе со спикером Дмитрием Разумковым внесла на рассмотрение парламента законопроект №4304 о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства. Документ зарегистрирован на сайте ВРУ. Его инициаторами стали более 100 народных депутатов фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", групп "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных.

Комитет поддержал законопроект Разумкова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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