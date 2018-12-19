Комитет ВР поддержал закон о языке

Комитет по вопросам культуры и духовности принял решение вынести закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

В комитете обсудили более двух тысяч поправок. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

Вячеслав Кириленко, Комитет по вопросам культуры и духовности Twitter

"Вместе с общественностью проведено гигантскую работу – рассмотрено 2059 поправок. На очереди окончательное одобрение парламентом", – написал Кириленко.

Вячеслав Кириленко, Комитет по вопросам культуры и духовности Twitter

Напомним, в марте этого года правительственная межведомственная рабочая группа под председательством Кириленко поддержала законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№5670-д), который Верховная Рада приняла в первом чтении.