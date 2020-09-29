Комитет ВР инициировал обращение к Зеленскому об увольнении Фокина с ТКГ. Фото

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации в ТКГ.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин на своей странице в Facebook,

Как отметил депутат, на заседании он поставил Фокину 2 простых вопроса: "Идет ли война с Россией?" и "Поддерживаете ли вы внесение особого статуса Донбасса в Конституцию?"

По словам Гурина, Фокин ответил на вопросы так: "Я не политик, и сделать определения я не могу. Никакого подтверждения, что там идет война между Россией и Украиной я не вижу ".

"Еще Фокин сказал, что депутаты не понимают разницы между особым статусом и свободной экономической зоной (не спрашивайте, к чему это). Комментировать свое отношение к особому статусу для Донбасса в Конституции господин Фокин отказался. Господин Фокин должен уйти с должности заместителя председателя ТКГ. Не может представлять украинские интересы человек, который не видит никаких подтверждений войны между Россией и Украиной на седьмом году войны ", – написал Гурин.

Как сообщает PavlovskyNEWS, вокруг оформления обращения к Зеленскому и регламента его принятия возникли споры. После того, как депутат от "Голоса" Роман Лозинский заявил о принятии комитетом постановления об обращении к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина с ТКГ, пророссийская активистка Елена Бережная обвинила Лозинского во лжи, заявив, что в обращении нет фамилии Фокина.

Однако нардеп "Слуги народа" Александр Качура заявил, что фамилия Фокина все-таки присутствует в постановлении. Хотя депутат считает его нелегитимным, поскольку, по его словам, не были соблюдены все процедуры принятия: отсутствовал секретарь и кворум в момент голосования, 3 депутата покинули заседание, и было только 13 из необходимых 14. А само постановление не вносили в повестку дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.

Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.