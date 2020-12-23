Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина". Информацию подтвердил член комитета, нардеп от фракции "Голос" и известный журналист Сергей Рахманин.

По его словам, адресованный главе государства документ подписал руководитель комитета Александр Завитневич.

Рахманин пояснил, что письмо было направлено Зеленскому как Верховному главнокомандующему и "человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности".

Отметим, что ранее отставки Тарана с должности главы Минобороны потребовали депутаты парламентских фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

Напомним, что в начале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение Верховной Рады кандидатуру Андрея Тарана на пост главы Минобороны, заменив министра Андрея Загороднюка. О скандальных деталях про Тарана читайте по ссылке.

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