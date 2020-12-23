Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану.
Об этом сообщает "Интерфакс Украина". Информацию подтвердил член комитета, нардеп от фракции "Голос" и известный журналист Сергей Рахманин.
По его словам, адресованный главе государства документ подписал руководитель комитета Александр Завитневич.
Рахманин пояснил, что письмо было направлено Зеленскому как Верховному главнокомандующему и "человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности".
Отметим, что ранее отставки Тарана с должности главы Минобороны потребовали депутаты парламентских фракций "Голос" и "Европейская солидарность".
Напомним, что в начале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение Верховной Рады кандидатуру Андрея Тарана на пост главы Минобороны, заменив министра Андрея Загороднюка. О скандальных деталях про Тарана читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале декабря появилась информация, что в Офисе президента рассматривают возможность увольнения главы Минобороны Андрея Тарана и одновременно начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.
Между ними якобы существует постоянный конфликт, а инициатором такого кадрового решения журналисты назвали главу ОПУ Андрея Ермака.
Примечательно, что ранее в Минобороны журналисту Юрию Бутусову, который публиковал расследования по Ермаку предложили "министерскую позицию"
Затем глава ведомства пригласил его на личную встречу.
Позже Бутусов принял предложение стать внештатным советником министра обороны Андрея Тарана.