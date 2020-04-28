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28 апреля • обновлено в 15:35
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Комитет Рады разрешил нардепам уволить Сытника

1.2т
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Верховной Раде рекомендовали поддержать проект закона, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Такое решение принял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Члены правоохранительного комитета 20 голосами рекомендовали Верховной Раде голосовать в целом за законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

Артем Сытник

Артем Сытник

Текст законопроекта предлагает увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

ЦПК отмечает, что в результате принятия законопроекта Украина может остаться денег Международного валютного фонда. Ведь одно из требований МВФ было предоставление независимости НАБУ и его руководителя.

Также отмечается, что сейчас согласно действующему закону уволить Сытника за административное правонарушение невозможно. При этом проект закона предлагает уволить главу НАБУ задним числом, что является нарушением Конституции.

Автором законопроекта является нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Его поддержали Максим Бужанский, Александр Бакумов, Григорий Мамка и другие политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог рассказал, почему директора НАБУ Артема Сытника нужно уволить.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Алексей Гончаренко Артем Сытник
Место
Украина
Теги
законопроект Верховная Рада Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
То что уволить задним числом - это неправильно, но что значит закон скандальный (так сказано в заголовке)? И что значит требование о независимости - это что, экстерриториальный не украинский, а американский орган, может им ещё дипломатический статус предоставить? Бред... Запад своим словоблудием манипулирует и раскачивает Украину, привнося в нее хаос под видом реформ.
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