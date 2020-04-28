Верховной Раде рекомендовали поддержать проект закона, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Такое решение принял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Члены правоохранительного комитета 20 голосами рекомендовали Верховной Раде голосовать в целом за законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

Артем Сытник

Текст законопроекта предлагает увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

ЦПК отмечает, что в результате принятия законопроекта Украина может остаться денег Международного валютного фонда. Ведь одно из требований МВФ было предоставление независимости НАБУ и его руководителя.

Также отмечается, что сейчас согласно действующему закону уволить Сытника за административное правонарушение невозможно. При этом проект закона предлагает уволить главу НАБУ задним числом, что является нарушением Конституции.

Автором законопроекта является нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Его поддержали Максим Бужанский, Александр Бакумов, Григорий Мамка и другие политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог рассказал, почему директора НАБУ Артема Сытника нужно уволить.

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