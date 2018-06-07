Комитет Рады принял решение по Антикоррупционному суду: в сеть попал документ

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики завершил рассмотрение правок к законопроекту про Антикоррупционный суд.

Копию соответствующего проекта решения опубликовал в Facebook депутат Верховной Рады от "Самопомочі", член комитета Андрей Журжий .

По его словам, согласно согласованным правкам, документ определяет, что членами совета международных экспертов могут быть граждане Украины, в том числе прокуроры и судьи.

Также изымаются нормы о проведении проверки на полиграфе как при наборе судей так и ежегодные проверки уже действующих судей Антикоррупционного суда.

"На время деятельности совета международных экспертов отстраняется от процесса проведения проверки судей действующая совет общественного контроля. Предусмотренная процедура фактически нивелирует право вето совета международных экспертов", – добавил он.

Как сообщает "Украинская правда", наибольшие дискуссии на комитете снова вызвал вопрос права вето на назначение судей в совет международных экспертов.

В поддержанной комитетом редакции сохранили норму, при которой половина состава международной комиссии, то есть 3 эксперта, имеют право инициировать рассмотрение вопроса о недопуске кандидата в судьи к назначению.

После такой инициативы должно проходить совместное заседание Совета международных экспертов и Квалификационной комиссии судей. Эта совместная панель должна большинством голосов подтвердить добродетель судьи, при том за это должны проголосовать минимум три международных эксперта.

Если же такое решение не примут, то кандидат в судьи снимается с конкурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша. 15 декабря 2017 года Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

1 марта Верховная Рада его приняла в первом чтении. 29 мая Порошенко рассказал, что создание, возможно, произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.