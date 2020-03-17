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17 марта • обновлено в 09:47
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Комитет Рады поддержал Венедиктову на пост генпрокурора

1.9т
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Профильный комитет Верховной Рады во вторник, 17 марта, поддержал кандидатуру нынешней главы ГБР Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора Украины.

Об этом из парламента сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Поддержку Венедиктовой высказали народные депутаты от фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Комитет Рады поддержал Венедиктову на пост генпрокурора

Комитет Рады поддержал Венедиктову на пост генпрокурора

112 Украина

Кандидат на должность генпрокурора выступила в Верховной Раде после внесения предложения о ее назначении президентом Владимиром Зеленским.

Комитет Рады поддержал Венедиктову на пост генпрокурора

Комитет Рады поддержал Венедиктову на пост генпрокурора

057.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, после заседания фракции "Слуга народа" 17 марта стало известно, что именно Венедиктову назначат следующим генпрокурором. Кроме того, Рада должна выбрать нового министра экономики. Предварительно, назначение за бизнесменом Игорем Петрашко.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
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