Комитет Рады поддержал увольнение Климкина: кем заменят

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку главы МИД Павла Климкина.

Также он рекомендовал назначить главой Министерства иностранных дел Вадима Пристайко. Решение было принято комитетом на заседании в четверг.

Рада должна рассмотреть эти вопросы на пленарном заседании уже сегодня.

Павел Климкин 24 канал

Вадим Пристайко МИД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

Министр также заявил, что имел все полномочия действовать без разрешения президента.

В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

В результате конфликта Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании для Климкина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!