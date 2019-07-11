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Комитет Рады поддержал увольнение Климкина: кем заменят

2.7т Читать материал на украинском

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку главы МИД Павла Климкина.

Также он рекомендовал назначить главой Министерства иностранных дел Вадима Пристайко. Решение было принято комитетом на заседании в четверг.

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Рада должна рассмотреть эти вопросы на пленарном заседании уже сегодня.

Павел Климкин

Павел Климкин

24 канал

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

МИД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

  • Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

  • Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

  • Министр также заявил, что имел все полномочия действовать без разрешения президента.

  • В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

  • В результате конфликта Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании для Климкина.

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Персоны
Павел Климкин Вадим Пристайко
Место
Украина
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