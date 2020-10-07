Комитет Рады поддержал решение создать ВСК по "вагнеровцам"

Алексей Титофф Политика 15:24, 7.10.2020 Обновлено: 15:26, 7.10.2020

В Верховной Раде регламентный комитет поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко. Он отметил, что теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение парламента

"Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это – вопрос национальной безопасности Украины. Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента. И временная следственная комиссия – эффективный способ, чтобы это сделать!" – написал он.

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Напомним, что 29 сентября Верховная Рада Украины впервые в истории рассмотрела электронную петицию, в которой родные погибших требовали создания ВСК для расследования срыва операции по вывозу в Украину наемников ЧВК "Вагнер".

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