Комитет Рады поддержал решение создать ВСК по "вагнеровцам"
В Верховной Раде регламентный комитет поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам".
Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко. Он отметил, что теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение парламента
"Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это – вопрос национальной безопасности Украины. Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента. И временная следственная комиссия – эффективный способ, чтобы это сделать!" – написал он.
Напомним, что 29 сентября Верховная Рада Украины впервые в истории рассмотрела электронную петицию, в которой родные погибших требовали создания ВСК для расследования срыва операции по вывозу в Украину наемников ЧВК "Вагнер".
Как сообщал OBOZREVATEL :
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеривцямы" в Беларуси может быть причастен председатель Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ПВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ПВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.
СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде.