"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

Карина Бондаренко Политика 00:16, 8.05.2020 Обновлено: 00:59, 8.05.2020

Пользователи сети высмеяли назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

OBOZREVATEL собрал шутки и фотожабы в социальных сетях. Так, Саакашвили назвали главой "Комитета имитации реформ", "ответственным за температуру, березовый веник и балалайку" (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Политика

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