"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили
Пользователи сети высмеяли назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.
OBOZREVATEL собрал шутки и фотожабы в социальных сетях. Так, Саакашвили назвали главой "Комитета имитации реформ", "ответственным за температуру, березовый веник и балалайку" (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.
Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру.
В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета по реформам. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.
Позже сам Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет по реформам.
Напомним, Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.