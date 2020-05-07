"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

Пользователи сети высмеяли назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

OBOZREVATEL собрал шутки и фотожабы в социальных сетях. Так, Саакашвили назвали главой "Комитета имитации реформ", "ответственным за температуру, березовый веник и балалайку" (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Армия не перестаёт радовать Я: Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ Сослуживец: Ничего себе!! Это певец который!! Я: #рукалицо Нет, это бывший президент Грузии Сослуживец: Ниче себе. Есть же певец Сосо Саакашвили. ЗАНАВЕС😁

Урааа! Свершилось! Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. 🇺🇦 Теперь запануем! 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 Весь мир з нами!

Как сообщал OBOZREVATEL:

Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.

Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру.

В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета по реформам. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.

Позже сам Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет по реформам.