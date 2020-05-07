"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

Пользователи сети высмеяли назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.
OBOZREVATEL собрал шутки и фотожабы в социальных сетях. Так, Саакашвили назвали главой "Комитета имитации реформ", "ответственным за температуру, березовый веник и балалайку" (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).
Соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили
Саакашвили назначили Главой межмежмежмевыемевежм вемежсквенной комиссии.— Маска Зеленского (@MaskaZelenskogo) May 7, 2020
Официально. #Саакашвили pic.twitter.com/ooGOgkQZEu— Vlad (@Ukraine_Twi) May 7, 2020
саокошвили готовиться к ривку pic.twitter.com/lEhtEEGZKx— хyй (@kokaxp) May 7, 2020
Армия не перестаёт радовать— Egor U (@EgorU12) May 7, 2020
Я: Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ
Сослуживец: Ничего себе!! Это певец который!!
Я: #рукалицо Нет, это бывший президент Грузии
Сослуживец: Ниче себе. Есть же певец Сосо Саакашвили.
ЗАНАВЕС😁
Видео-факт: Украинцы несут Саакашвили осуществлять у них реформы pic.twitter.com/DQvmOaGtoJ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 7, 2020
Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.— Офіс Президента (@APUkraine) May 7, 2020
Детальніше за посиланням.https://t.co/uKH3jkQ9Sb
Урааа! Свершилось! Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. 🇺🇦 Теперь запануем! 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 Весь мир з нами!— Гвардейская ленточка (@salo_z_hlibom) May 7, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.
Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру.
В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета по реформам. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.
Позже сам Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет по реформам.
Напомним, Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.
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