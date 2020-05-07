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8 мая • обновлено в 01:26
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"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

2.3т
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Пользователи сети высмеяли назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

OBOZREVATEL собрал шутки и фотожабы в социальных сетях. Так, Саакашвили назвали главой "Комитета имитации реформ", "ответственным за температуру, березовый веник и балалайку" (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

Соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили
"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили
"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили
"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили
"Комитет имитации реформ": соцсети взорвали фотожабы и шутки о назначении Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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3
Комментарии
5
15
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну не смешно, поскольку это на деньги налогоплательщиков и в конце концов клоуну придется отвечать и за это.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Клоунада продолжается. Одним рейсом даже Мрия всем желающим попкорна не завезет.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Когда ждать следующего цирка на крыше?
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