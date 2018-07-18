Комиссия выбрала руководителей Госбюро расследований

Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований выбрала на руководящие должности ведомства 27 служащих.

Такое решение комиссия приняла на заседании в среду, 18 июля, рассмотрев, в общей сложности, 436 кандидатов, передает "Украинская правда".

В частности, избраны следующие новые служащие ГБР:

Директор территориального управления в Киеве – Руслан Марчук. Сейчас работает заместителем начальника Департамента защиты экономики Нацполиции. Его интересы лоббируют Арсен Аваков и замглавы Нацполиции Игорь Купранец.

Директор территориального управления в Краматорске – Артем Матвеев.

Директор территориального управления во Львове – Николай Друзюк – ныне руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области. Его назначение лоббирует экс-народный депутат от партии "Свобода" Игорь Кривецкий.

Директор территориального управления в Мелитополе – Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

Директор территориального управления в Николаеве – Олег Денега. Ранее был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залески.

Директор территориального управления в Полтаве – Владимир Тимошко.

Директор территориального управления в Хмельницком – Сергей Палатов.

Руководитель первого управления организации досудебных расследований – Евгений Шевцов. Является заместителем начальника Главного следственного управления Нацполиции. Лоббируют Аваков и Купранец.

Руководитель второго управления организации досудебных расследований – Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.

Руководитель третьего управления организации досудебных расследований – Артем Бугаец.

Руководитель управления информационно-аналитической разведки – Роман Белоус. Ныне служащий нацполиции.

Руководитель управления оперативных разработок – Владимир Криволапов. Ныне начальник управления в Департаменте защиты экономики Нацполиции. Креатура - Аваков, Купранец

Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований -– Сергей Житник. Он работает в полиции. Его должность связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений.

Руководитель управления внутреннего контроля – Богдан Чобиток. Прошел по квоте начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчин и его заместителя Василия Писного. Ранее он работал в СБУ.

Руководитель управления обеспечения деятельности – Василий Титарчук . Сейчас временно безработный.

Руководитель управления кадровой работы и государственной службы – Виталий Француз.

Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций – Андрей Багров. Начальник отдела в Департаменте связи и телекоммуникаций Нацполиции. Креатура - Аваков, Купранец.

Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий - Александр Яковлев.

Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер – Денис Луцик .

Руководитель управления правового обеспечения – Оксана Пащенко. Ныне заместитель директора департамента ДКВС Минюста. Креатура - Аваков, Купранец.

Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации – Алла Костюкова. Сейчас - заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ. Креатура – Аваков, Купранец.

Руководитель управления специального назначения – Андрей Калашник. Заместитель начальника управления оперативных разработок Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Начальник отдела внутреннего аудита – Петр Божевский. Сейчас работает в СБУ.

Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения – Александр Коваль.

Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ – Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля – Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

После этого список, утвержденный комиссией, передадут директору ГБР Роману Трубе.

Также Кабмин должен позже опубликовать информацию о должностных лиц, избранных комиссией.

В состав комиссии входит 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

От Верховной Рады вошли народные депутаты Владислав Бухарев ("Батьківщина"), Евгений Дейдей ("Народный фронт"), Николай Паламарчук (Блок Петра Порошенко).

От президента– два профессора КНУ имени Тараса Шевченко Роман Майданик (председатель комиссии) и Виктор Самохвалов, а также партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук.

От Кабинета министров доцент Хмельницкого университета управления и права Денис Монастырский, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, первый заместитель Министра юстиции (секретарь комиссии) Наталия Севостьянова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля конкурсная комиссия государственного бюро расследований представила уже утвержденный список кандидатов на руководящие должности в ведомство. В СМИ его уже окрестили "дерибаном между людьми Авакова".

Также сообщалось, что главой Совета общественного контроля при ГБР был избран скандально известный прокурор, замешанный в фальсификациях с обвинениями невиновным людям, Игорь Проценко.

Кроме того, представителей партии "Народный фронт" обвиняли в манипуляциях при формировании общественного совета, который будет контролировать деятельность ГБР.

Госбюро расследований должно было заработать 20 ноября и забрать у прокуратуры функции следствия. Но, как отмечают в конкурсной комиссии, на запуск работы ГБР понадобится еще не меньше года.

В ноябре 2017 года главой ГБР был избран прокурор Роман Труба.