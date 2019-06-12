Комиссар Совета Европы собралась в Крым: выяснились новые подробности

Украина пригласила комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович в аннексированный Крым для фиксации нарушений со стороны власти оккупанта.

МИД Украины ведет с ней переговоры и настаивает на въезд на полуостров с материковой части государства, сообщил для "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы пытаемся "затащить" в оккупированный Крым формально представителей международных организаций. Чтобы они посмотрели на нарушения прав человека, которые там происходят. Работаем над тем, чтобы Дуня Миятович приехала", – заявил глава МИД.

Климкин подчеркнул, что визит должен происходить сугубо в соответствии с украинским законодательством.

Дуня Миятович Facebook

"Только по нашему приглашению. Понятно, с нашей территории, и по программе, оговоренной с нами", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, впервые о запланированном визите Миятович в Крым стало известно из сообщения МИД России.

Миятович ранее неоднократно высказывалась (на русском языке) об Украине, в частности, критиковала запрет российских пропагандистских телеканалов и фильмов, а также закон о декоммунизации.

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