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Комиссар Совета Европы собралась в Крым: выяснились новые подробности

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Украина пригласила комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович в аннексированный Крым для фиксации нарушений со стороны власти оккупанта.

МИД Украины ведет с ней переговоры и настаивает на въезд на полуостров с материковой части государства, сообщил для "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы пытаемся "затащить" в оккупированный Крым формально представителей международных организаций. Чтобы они посмотрели на нарушения прав человека, которые там происходят. Работаем над тем, чтобы Дуня Миятович приехала", – заявил глава МИД.

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Климкин подчеркнул, что визит должен происходить сугубо в соответствии с украинским законодательством.

Дуня Миятович

Дуня Миятович

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"Только по нашему приглашению. Понятно, с нашей территории, и по программе, оговоренной с нами", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, впервые о запланированном визите Миятович в Крым стало известно из сообщения МИД России.

Миятович ранее неоднократно высказывалась (на русском языке) об Украине, в частности, критиковала запрет российских пропагандистских телеканалов и фильмов, а также закон о декоммунизации.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А как климкин будит программу соблюдать ? Неужели сам в Крым поедет ,чтобы контролировать?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А Украина тут каким куем?!!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Россия пригласила, Украина подмазывается, как всегда в прочем.
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