Зеленский идет в президенты: где комики получали власть и чем это закончилось

31 декабря в Украине стартовал предвыборный сезон, и сразу не обошлось без сенсаций — в президенты решил пойти известный комик Владимир Зеленский, о чем он официально заявил в новогоднюю ночь.

В связи с этим OBOZREVATEL разыскал интересные прецеденты, когда в разных странах мира профессиональные актеры и юмористы становились политиками.

Мэр — профессиональный “анархист”

Фантастический случай произошел в столице Исландии Рейкьявике в 2010 году. Городским главой сенсационно стал Йон Гнарр — комик, актер и просто чудак. За него и его политическую силу “Лучшая партия” проголосовали почти 35% избирателей. И это не просто село или маленький городок, а столица, в которой проживает и работает более половины населения страны.

Гнарр — комик, актер, участник телевизонных шоу и просто известный публичный деятель в Исландии. В рамках своей творческой деятельности в 2009 году он создал свою собственную политическую партию. В нее вошли лучшие друзья нового “политика”: гитарист, басист, барабанщик, панк и певица.

Йон Гнарр Новая Газета

Далее начал подтягиваться и аналогичный контингент. Все бы ничего, подумаешь, обычные чудаки… Но уже в 2010 году политическая сила начала набирать обороты. Пользуясь амплуа партии, которая критикует всех и все, Гнарр начал наращивать популярность.

При этом партия предлагала абсолютно глупые и абсурдные вещи. Вот, к примеру, вырезка из основных тезисов программы: поселить в городском зоопарке белого медведя, сделать все полотенца в отелях бесплатными или завести в страну больше евреев, чтобы “хоть кто-то разбирался в экономике”.

Йон Гнарр Disgusting Men

Откровенно странная риторика, а также эпатаж позволили Гнарру одержать победу и пройти всю каденцию с 2010 по 2014 гг. Так чем же закончилось его управление городом? Как ни странно — город вышел из долговой ямы. Исландия серьезно пострадала после финансового кризиса 2008 года и Рейкьявик находился в относительно депрессивном состоянии.

Правда, после правления Гнарра ситуация улучшилась: произошла реструктуризация долгов, финансы были приведены в порядок. При этом в городе продолжились социальные программы — реорганизация школ и строительство велодорожек.

В 2014 году после своей каденции он решил завязать с политикой и снова вернулся в шоу-бизнес.

"5 звезд" для Италии

Более серьезный прецедент произошел в феврале 2013 года в Италии. Местный комик Беппе Грилло сумел привести созданную им же партию к поразительному результату — поддержке более чем четверти избирателей. В чем залог успеха? В критике политического режима. Ни для кого не секрет, что довольно обеспеченная по меркам как Европы, так и всего мира Италия годами находится под управлением коррумпированных политиков и мафиози.

Беппе Грилло

Надоедливые лица политиков не совсем пришлись по душе молодежи и активному среднему классу. Увидев запрос на новую силу, известный в стране комик Грилло почувствовал возможность сделать что-то серьезное.

Начав политическую карьеру в 2009 году, Грилло смог привести свою политическую силу к третьему месту на парламентских выборах 2013 года. Движение “5 звезд”, которое популяризировало очевидную популистскую идеологию смогло быстро нарастить симпатиков. Фактически, партия озвучивала отдельные сообщения для итальянцев, связывая их эмоциональными призывы изменить все “плохое” старое, на все “хорошее” новое.

Беппе Грилло

Как пишет газета DW, в лице Грилло избиратели хотели избавиться от всего негатива, с которым у них ассоциировалась итальянская политика.

“Они хотят избавиться от политиков, которые знамениты в первую очередь скандалами. Главный и объявленный враг партии — Сильвио Берлускони, которого Грилло называет "ходячим трупом", воплощением коррумпированности и кумовства. По доходам Грилло значительно уступает миллиардеру Берлускони — он всего лишь мультимиллионер”, — пишет газета.

Сейчас он является негласным лидером партии, талисманом для итальянцев. Правда, несмотря на громкие лозунги, политическая сила так и не смогла вывести Италию из затяжного политического кризиса.

“Спокойная Словения” за актера

Интересная ситуация произошла и в Словении. Там премьер-министром стал бывший актер Марьян Шарец. В отличии от Грилло и Гнарра, Шарец ведет себя намного сдержаннее.

Начав свою политическую карьеру с мэрства в городе Камник, Шарец смог проявить себя на должности городского головы и даже попробовал себя в роле кандидата в президенты в 2017 году. Правда, неудачно.

Марьян Шарец Ракурс

Но даже такой результат помог словенскому политику успешно продвигать свою партию “Список Шареца”, которая прошла в парламент. А в результате политических консультаций и договоренностей, в сентябре 2018 года он стал премьер-министров Словении.

В ходе предвыборной кампании Шарец снова таки позиционировал себя как “внесистемный” кандидат, критикуя действующих политиков. Такое амплуа получила отклик у части словенцев, которые решили дать ему шанс.

Что ждет Украину

В Украине люди устали от приевшихся политиков, общество формирует запрос на новую элиту. Несистемных лиц, которые не имеют политического прошлого.

Если музыкант Святослав Вакарчук судя по всему не пойдет на президентскую позицию, то Владимир Зеленский уже объявил о своем участии.

Учитывая нынешнюю ситуацию, политики такого амплуа как Зеленский негласно доносят до своих избирателей посыл — хуже не будет, стоит попробовать. Безусловно, отсутствие опыта работы, политического прошлого, внятной и понятной позиции, не говоря уже даже про идеологии — никак не смущают людей.

Если в спокойной и относительно стабильной стране наличие стратегии и понимания считается логичным и необходимым атрибутом, то на следующих выборах 2019 года в Украине в очередной раз могут взять верх эмоции и ожидания.