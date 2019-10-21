Комик и тренер "Лиги смеха" Сивохо стал советником секретаря СНБО

Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook 21 октября. Также Сивохо опубликовал фото выданного ему удостоверения.
"Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", – написал он.
Своим подписчикам он обещал не подвести их.
Как писал OBOZREVATEL, на внеочередных парламентских выборах Сергей Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимое количество голосов.
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