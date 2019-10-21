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21 октября • обновлено в 15:42
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Комик и тренер "Лиги смеха" Сивохо стал советником секретаря СНБО

5.2т Читать материал на украинском

Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook 21 октября. Также Сивохо опубликовал фото выданного ему удостоверения.

"Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", – написал он.

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Комик и тренер "Лиги смеха" Сивохо стал советником секретаря СНБО

Своим подписчикам он обещал не подвести их.

Как писал OBOZREVATEL, на внеочередных парламентских выборах Сергей Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимое количество голосов.

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Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
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Комментарии
71
10
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Интересно
56
Печально
14
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Раковая опухоль расползается!
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1
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че вы делаете рагули!??Опомнитесь тепилы!Там если все поидет нормально надо тбудет решать сугубо житейско-экономические вопросы ,шутки юмора шутить потом можно,пипец какой то.
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Лига смеха, квартал - кладезь талантов для Украины все это было бы так смешно если не было бы так грустно.
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