Комик и тренер "Лиги смеха" Сивохо стал советником секретаря СНБО

Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook 21 октября. Также Сивохо опубликовал фото выданного ему удостоверения.

"Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", – написал он.

Своим подписчикам он обещал не подвести их.

Как писал OBOZREVATEL, на внеочередных парламентских выборах Сергей Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимое количество голосов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram