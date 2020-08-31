Комик Филимонов идет в мэры Одессы от "Слуги народа": предложил лично Зеленский

Кандидатом в мэры Одессы на съезде партии “Слуга народа” выдвинули украинского комика Олега Филимонова.

Перед этим в кулуарах съезда Филимонов заявлял, что будет баллотироваться на пост городского головы по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал это “предложением, от которого не отказываются”.

"Есть предложение от президента, которому нужна новая, хорошая, добротная Одесса. Одесса без коррупции, Одесса, которая возвращает свою аутентичность", – рассказал Филимонов.

Он также признался, что ему дважды поступали предложения об участии в выборах от "определенных людей в Одессе, которые хотели, чтобы пришла новая власть". Но предложение Зеленского – "совсем другая история".

По словам Филимонова в интервью Pavlovsky news, три месяца назад Зеленский пригласил его с женой в Офис президента. Там во время обеда он и предложил идти в мэры Одессы. Комик принял предложение не сразу, некоторое время думал, но затем согласился.

Кроме того, он назвал своего конкурента и действующего мэра Одессы Геннадия Труханова крепким хозяйственником. При этом подчеркнул, что он развивает город не за личные средства, а за бюджетные – т.е. деньги всех одесситов.

Своими сильными сторонами Филимонов назвал неумение воровать и наличие мощной команды специалистов.

"Я никогда не воровал и до сих пор не умею этого делать и надеюсь, что никогда не научусь", – заявил он.

Свои шансы на победу Филимонов оценивал сначала как 50 на 50, а затем, назвал их высокими. Он объяснил это двумя причинами.

"Во-первых, я очень люблю Одессу. Одесса меня создала, я – абсолютный продукт этого города. Ну и есть такое впечатление, что Одесса меня любит. А когда есть взаимная любовь, все может получится", – сказал Филимонов.

Также артист признался, что не знает своего рейтинга, но высказал надежду, что он будет постепенно расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, юморист и игрок в КВН Олег Филимонов рассматривается в качестве кандидата в мэры Одессы. Об этом заявила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.