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8 апреля • обновлено в 16:09
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Комаровский указал на цинизм нардепов в разгар эпидемии COVID-19

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Народные депутаты цинично поступают, являясь в Верховной Раде в респираторах, в то время как врачи носят обычные медицинские маски.

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Об этом на YouTube-канале рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Меня возмущает то, что депутаты ходят в респираторах, а врачи в масках. Это напоминает ситуацию, когда солдаты на передовой ходят в гимнастерках, а штабные крысы в штабах – в бронежилетах", – отметил он.

Нардепы в респираторах

Нардепы в респираторах

Врач пояснил, что респираторы обязаны носить только медики и люди, которые непосредственно контактируют с зараженными. Например, респиратор с системой защиты FFP2 может уберечь от вирусов на 90%, FFP3 – 98%.

"Для чего же все-таки нужны маски? Они никак не могут защитить от вируса, который летает в воздухе. Маска нужна больному человеку, который бы при чихании и кашле оставлял слюни и сопли в маске, а не разносил бы их вокруг. ВОЗ не устает повторять, что маску должен носить больной человек. Маска резко сокращает вероятность того, что больной человек заразит окружающих. Но защитить здорового человека маска никак не может", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Верховной Рады спикер Дмитрий Разумков уговаривал народных депутатов надеть защитные маски.

Также депутаты ходят на работу в масках и перчатках, а некоторые даже подбирают их под свои наряды.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не ну он прав но не совсем,оно все понятно маску должен носить больной но во первых кто знает больной он или нет?инкубационный период большой и бывает и без симптомов по этому правильно что бы все тогда носили маски и ну хоть сколько то она защитит все равно ,да и от пыли тоже)
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