Комаровский: у Зеленского ни ф*га не получается, у меня ощущение агонии государства

Доктор Евгений Комаровский заявил, что недоволен происходящим в Украине после избрания Владимира Зеленского президентом, а наибольшее разочарование у него вызывает окружение главы страны.

В интервью изданию "Гордон" украинский педиатр высказал мнение, что у Зеленского уже не выйдет реализовать обещанное и сейчас он должен подготовить почву, чтобы его преемник не повторил те же ошибки.

Как сказал врач, у Зеленского "ни ф*га не получается". "И уже не получится. Надо срочно, как мне кажется, собраться и изо всех сил подготовить почву для того, чтобы преемник не мог повторить те же ошибки. Протянуть сокращение Рады, разогнать все, что можно разогнать", – считает Комаровский.

Он рассказал, что последний раз разговаривал с Зеленским летом 2019 года. Перед выборами в Раду президент позвонил ему и спросил, не готов ли он пойти в команду "Слуги народа".

"Я ответил: "Спасибо, я хочу быть вне системы, хочу быть независимым человеком, но в любом случае готов быть рядом, подсказывать, советовать". – "То есть внештатный советник?" Я сказал: "Да". Владимир Александрович ответил: "Хорошо". Все. Больше не общались.

И я всегда знаю, почему. Наверняка рядом с Владимиром Александровичем появились люди, к которым он прислушивается. Я-то не могу быть рядом, я в Харькове живу. Что они говорили про меня? Я не знаю", – сказал Комаровский.

Он добавил, что про него "всю жизнь говорят гадости". "Про то, что я шарлатан, что я шоумен, что я поубивал кучу детей в своей жизни и съел их..." – пошутил медик.

Доктор считает, что главу государства окружают не профессионалы, а "шантрапа". В пример он привел внешний вид страницы Зеленского в социальной сети Instagram.

"У меня сейчас все время ощущение агонии. Агонии государства! Когда реально крутые люди, профессионалы на хрен никому не нужны, а какая-то шантрапа бегает вокруг президента... Нет-нет, я не буду [называть фамилии], но шантрапа бегает вокруг президента! Люди без образования, без интеллекта, которые вообще ни хрена не понимают в элементарном", – отметил врач.

По словам Комаровского, президент – "единственный человек в Украине", у кого подписчиков больше, чем у него. В Instagram на страницу Комаровского подписано 8,7 млн человек. У Зеленского – 9,5 млн подписчиков.

"Я открываю этот Instagram и вижу, что в ленте из трех фотографий президента на двух у него пополам обрезана голова. То есть у людей, которые ведут Instagram главы государства, не хватает ума разместить фотографию в ленте Instagram так, чтобы у президента была целая голова, а не пополам разрезанная. Это называется профессионализм!

Вне всякого сомнения, трудно найти специалиста в международных отношениях, но найти специалиста, который разбирается в Instagram... Я вам 18-летних детей понахожу, которые сделают страницу президента "ути-пути", – сказал Комаровский.

Доктор отметил, что сейчас ему очень жалко Зеленского, ведь он не должен верить никому.

"Я Володю, Владимира Александровича очень люблю... Но данная ситуация сложная. Потому что тебе все время надо принимать очень жесткие решение и нельзя никому верить. Никому!" – сказал Комаровский.

Скриншот страницы президента в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Евгения Комаровского, пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года.

Комаровский также заявил, что вторая волна коронавируса намного более опасна, чем первая, и в этот период заразится большее количество людей.