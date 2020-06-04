Комаровский разгромил власти за жесткий карантин из-за COVID-19. Видео

Власть не смогла грамотно и эффективно организовать борьбу с коронавирусом из-за некомпетентности и популизма.

Об этом детский доктор Евгений Комаровский рассказал во время прямого эфира в Instagram с медицинским экспертом UNICEF Ukraine Екатериной Булавиновой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известный педиатр похвалил китайскую модель противостояния COVID-19, хоть и назвал ее недемократичной.

"Поразила китайская модель расхлебывания этой каши. Она абсолютно недемократичная. Был единый центр, который принимал решения, они никем не оспаривались, и было неограниченное финансирование. Китай показал всему миру, что в условиях неограниченных человеческих и финансовых ресурсов и строжайшей дисциплины проблема может быть решена достаточно быстро и эффективно", – отметил Комаровский.

Комаровский разгромил власти за жесткий карантин из-за COVID-19 Facebook Евгения Комаровского

Также доктор объяснил, почему такие методы не сработали в Украине.

"Куча стран при отсутствии дисциплины и материальных ресурсов вдруг решила идти китайским путем и закручивать гайки. Сразу было понятно, что из этого ничего не выйдет. Государство не может запретить службу в церкви, но пытается устраивать жесткую изоляцию кому-то, где-то и зачем-то. Людей ловят в парках и штрафуют, а где-то выстраиваются очереди в метро", – сказал Комаровский.

Кроме того, врач раскритиковал доверчивость людей, которые слушают все, что говорит власть.

"Поразила жуткая стадность, когда люди ждут какого-то решения сверху, готовы бежать в любом направлении и не готовы понимать, что люди наверху также некомпетентны. В основе принимаемых решений на всех уровнях лежит нежелание брать на себя ответственность. Люди, которые принимают решения думают о политических последствиях, а не о ваших интересах. Это общемировая проблема – популизм в политике убивает людей", – заключил доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский рассказал, что лучше всего защищает от заражения COVID-19.

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