Популярный врач-педиатр и советник главы Украины Владимира Зеленского Евгений Комаровский заявил, что любит президента, но при этом отчитал его из-за аморальных министров и проблем в сфере медицины.

Об этом он сказал в интервью "Гордону". И тут же призвал гаранта не обращать внимание на любой негатив со стороны тех, кто "обзывает, проклинает" его и против него голосовал.

"Владимир Александрович, я вас люблю. Очень хочу, чтобы вы перестали надеяться на то, что они скажут... Они никогда, что бы вы ни делали, не скажут, что вы молодец и нормальный пацан. Вы всегда для них будете клоуном. Они никогда не изменят своего мнения, не будут благодарить вас. Никогда", – отметил Комаровский.

Комаровский отчитал Зеленского из-за проблем в медицине

По его совам, тех, кто желает Зеленскому добра и надеяться на него – гораздо больше. И в связи с этим он как врач призвал президента не поступать неправильно в сфере здравоохранения. В частности, по чьим-то советам собирая врачей для того, чтобы те решали, хорошая в стране медреформа или плохая.

Он подчеркнул, что организация здравоохранения не имеет никакого отношения к понятию "хороший врач" и тому, как распределяются в медицине страны деньги.

"Просто вам кто-то на ухо шепчет, что для того, чтобы узнать про реформу, хорошо это или плохо, надо собрать врачей. Не надо их собирать... Для начала надо дать денег. И честно людям сказать: у нас на наблюдательные советы, фонды, на много чего деньги есть, а на медицину, инфекционные больницы, костюмы медико-биологической защиты, вакцинацию, пропаганду и программы о здоровье детей денег нет", – высказался Комаровский.

Чтобы принимать правильные решения в сфере медицины, он призвал Зеленского для начала подумать, что в ней будет хорошо для его семьи, а значит и для всех украинцев.

"Порядок прежде всего, выполнение обещаний. Ну, элементарно... Когда люди нарушают все принципы морали, ну я не знаю... Если вы говорили одно, а ваши министры говорят противоположное, почему они ваши министры? Не знаю", – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский признался, что результаты работы главы государства Владимира Зеленского вызывают у него огромную грусть.

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