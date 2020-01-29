"Команду Зеленского охватила паника!" Данилюк рассказал, как Трамп сорвал переговоры США и Украины

Команду президента Украины Владимира Зеленского шокировала заморозка военной помощи со стороны США, а также требования президента Дональда Трампа согласиться на расследование, касающееся дела о его импичменте.

Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк. Подробностями он поделился в интервью The Daily Beast.

По его словам, страны пытались сформировать дорожную карту сотрудничества. Среди множества вопросов в ней в том числе рассматривались предложения экспорта американского газа в Украину.

Данилюк, Зеленский и Трамп

Отмечается, что Данилюк вместе с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном работал над созданием официальных рамок для американо-украинских отношений.

Но американцы, признал он, фактически сорвали официальные переговоры 10 июля: в то время, как стороны должны были говорить о дорожной карте, внезапно "встал вопрос о расследовании" в деле об импичменте президента США.

"Посол США в ЕС Гордон Сондленд неожиданно вспомнил о требованиях Трампа к Зеленскому согласиться на расследование Байдена. После вмешательства Сондленда в разговор Болтон закончил официальную встречу", – вспомнил Данилюк.

Он подчеркнул, что узнав о заморозке военной помощи США, команду украинского лидера охватила паника. Ведь Зеленский был убежден, что это просто ошибка.

Чтобы узнать, что это все значит, добавил Данилюк, он сам отправлял запрос в Совет нацбезопасности США, однако так и не получил ответа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже сообщалось, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава США действительно заморозил военную помощь Украине в размере 391 млн долларов, принуждая страну начать расследование в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

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