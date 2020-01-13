Нині вся політично стурбована громадськість обговорює нові й креативні ідеї очільників команди Зеленського у Верховній Раді. Головний речник парламентських "Слуг народу" Арахамія за підтримки Разумкова і К. чітко і конкретно обгрунтував дві революційні ідеї нового парламенту: зарплати депутатам - 100 тисяч гривень і голосування лише по четвергам.

Нагадаю, що ідеї важливості четверга у життя радянської людини було введена керівництвом Комуністичної партії, спочатку за часів Сталіна-Мікояна у 1932 році, а згодом за часів Брежнєва у 1976 році як рибний день. Формальна підстава - розвиток рибної галузі і світоглядна атеістична відповідь християнству на піст по середах і п’ятницях.

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Ідею важливості четверга, але вже у парламентському контексті була введена до Регламенту ВР постановою Медведчука від 21 січня 2000 року. Рівно через 20 років команда Зеленського вирішила відродити пропозицію Медведчука і тодішніх олігархів голосувати по четвергах.

Отож, з огляду на пропозицію вождів фракції Зеленського оживити ідею Медведчука й фактично працювати 2 дні на місяць, тобто голосувати лише по четвергам при двотижневому на місяць графіку роботи у пленарному режимі пробоную перевести статус депутатів Верховної Ради на громадський та відповідно не виплачувати зарплатню і так звані депутатські кошти. Відповідно перевестиі всіх помічників депутатів на громадський статус без виплати заробітніх плат.

"Рибний" парламентський день, так "рибний" парламентський день!

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